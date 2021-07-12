山東江蘇兩地掀「綠潮」罵戰 青島撈獲35噸「滸苔」

山東青島市海邊近期出現近15年來最大規模的滸苔（藻類植物，藻體呈鮮綠色）災害，潮濕的空氣中瀰漫滸苔腥味，令不少網民抱怨「真的臭死了」，更有大陸網友調侃「歡迎來青島看大草原」。澎湃新聞上周六（10日）實地走訪，發現當地政府已派出大批人員打撈，打撈起的滸苔更堆成小山丘。惟有網民一句「江蘇能治理一下嗎」，意外掀起山東、江蘇兩地網民罵戰。

青島市委一位工作人員受訪時指出，滸苔在青島不是新鮮事，但今年確實較往年嚴重，當局自上月已開始打撈，截至本月7日，累計出動船舶逾1萬艘次，打撈滸苔超過35萬噸。他形容，只要天氣狀況允許，打撈船每天凌晨4時半便開始打撈，直至晚上8時許才停止。

據《澎湃新聞》報導指出，根據數據顯示，6月26日黃海海域的滸苔面積達到60594平方公里，覆蓋面積達到1746平方公里，相較於2013年時的最大紀錄，今年面積暴增2.3倍。目前青島市政府已經派出7300多船次的船隻進行撈捕，目前撈捕重量已經超過24萬噸。

根據自然資源部北海預報中心監測，黃海海域當前的滸苔災害規模，已創歷史最大值。其中在6月26日，黃海滸苔分布面積約60,594平方公里，覆蓋面積1,746平方公里，是此前最大年份2013年的2.3倍；至6月30日，青島市所轄海域的滸苔覆蓋總面積更達到峰值，約551平方公里。

對於青島滸苔泛濫的原因，不少研究均認為與江蘇一些沿海城市的紫菜養殖有關。中國海洋大學生命科學與技術科研基地主任宮慶禮指出，紫菜養殖主要借助筏架、網簾、竹筏等，上面會附着滸苔幼苗，當紫菜生長旺盛期過去，滸苔就變成優勢種，如紫菜養殖戶不及時回收筏架，滸苔便會大量生長，再隨海派流向青島等地。惟他亦指，青島市人口多，汙水排放入海的量也大，海水中營養豐富，加上日照適宜，形成滸苔的最佳生長條件，滸苔漂移至青島時，就更易暴發。

另中國生態學會理事、海洋生態專家陳尚亦指出，今年青島海域滸苔尤其嚴重，不單純為「人禍」，亦包括「天災」因素。今年5、6月時，江蘇一帶出現暴雨、大風、龍捲風等，把一些已回收的筏架吹散掉進海中，增加了入海的滸苔種源，導致滸苔源頭處置效果降低。宮慶禮及陳尚均認為，先不考慮責任者識別問題，也不要相互推諉，江蘇、山東兩省要想辦法加強合作，聯合治理。

青島海洋與漁業行政執法支隊支隊長張永舉表示，今年的滸苔覆蓋面積約為去年的9倍之多，目前青島市利用衛星、直升機、海上巡航、近岸監控、滸苔追踪器等多種方式，進行滸苔的監測預報，同時也調整人力，在近海地區設置3道攔截網，全力攔阻滸苔上岸。

報導中指出，滸苔是一種綠藻，儘管它的本身並沒有毒性，不過大規模的滸苔暴發，對於海洋的水質、海洋生態以及海上運輸旅遊等都會帶來不利的影響。至於滸苔大量增生的原因，黃海水產研究所研究員莊志猛推測，由於滸苔的數量是取決於種子的數量、陽光的充足度以及足夠的營養源，近幾年人類過度的經濟活動，導致海水營養化，經年累月下來，導致滸苔大量增生。