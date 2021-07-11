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多地水災 大陸國家防總增派工作組分赴華北多地

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
山東下冰雹，冰雹最大的直徑超過5公分，如雞蛋般大小。（央視截圖）
山東下冰雹，冰雹最大的直徑超過5公分，如雞蛋般大小。（央視截圖）

大陸國家防總增派三個工作組分赴山西、河北、北京等地，協助開展強降雨防範應對工作。

官方新華社報導，大陸水利部開會，預料11日至12日海河流域將有一次大範圍強降雨過程。暴雨區內部分中小河流，可能發生超警戒洪水，相關各地要作出防範。

受未來三天強降雨影響，大陸水利部門通報，四川渠江上游幹流及支流、陜西漢江支流、甘肅疏勒河支流等14條中小河流，發生超警戒以上洪水。

另外受暴雨影響，北京市文旅局11日發布通知，自11日12時起，北京市山區景區及鄉村民宿、鄉村旅遊民俗戶將暫停營業，請市民及遊客不要到山區遊玩。這將是今年入汛以來北京地區最強降雨。

據北京市旅遊防汛分指揮部的最新通知，11日傍晚至12日北京市將有暴雨，局部地區大暴雨。本次降雨持續時間長、累積雨量大、對流特徵明顯，預計全市累計平均降雨量60至100毫米，個別地點可達200至300毫米，降雨期間伴有雷電和大風，山區有小冰雹

在山東，山東受強對流天氣影響，9日突然下起大雨。在淄博，大量冰雹及暴雨從天而降，冰雹最大的直徑超過5公分，如雞蛋般大小。暴雨亦為該地帶來大量樹枝殘葉遍布大街小巷，道路多處出現積水甚至內澇，嚴重影響市民出行。

大陸國家防總增派三個工作組分赴山西、河北、北京等地，協助開展強降雨防範應對工作。（新華社）
大陸國家防總增派三個工作組分赴山西、河北、北京等地，協助開展強降雨防範應對工作。（新華社）

北京 暴雨 冰雹

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