不堪暴雨侵襲，江蘇中學大禮堂變成水濂洞

江蘇省南京市一間中學10日在演講廳舉行家長會期間，屋頂突然大漏水。演講廳即時變成「水濂洞」，場內人士紛紛走避，有的即時張開雨傘，亦有人舉起手機拍攝「奇觀」。

據星島網報導，事發在10日下午，南京師範大學附屬揚子中學的演講廳正舉行新一屆高三學生家長會，突然屋頂漏水，大量雨水從天而降，台上及座位區都瞬間被淋濕。

校方回應指出，演講廳建於2006年，頂部黏膜老化，降雨導致落葉等雜物堵塞演講廳的排水系統，造成雨水倒灌演講廳室內。

大量雨水從天而降，台上及席間都瞬間被淋濕。學生家長和教職員們走避不及，全被淋濕，有些家長，先是被這景象嚇壞，以為是舞台上特殊的布幕，後來才驚覺是「外面下大雨，裡面也下大雨了」。紛紛起身走避，有的還拿出手機拍下這難得的一幕。