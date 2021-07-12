他讓東引高粱變時尚 獲兩岸文創金獎

「濃濃的思鄉情懷是我設計的主要靈感，我將馬祖的酒與福州的文化進行結合，將福州上下杭作為包裝插畫的主要元素進行設計。」來自馬祖的馮念祖設計的創意作品「東引陳年高粱酒」獲得了「南台來潮」海峽兩岸文創設計大賽金獎。

中新社報導，首屆「台江最福州」夏日文化月啟動儀式暨「南台來潮」海峽兩岸文創設計大賽頒獎典禮10日在福州舉行。

本屆「南台來潮」設計大賽共有25名獲獎者，其中金獎5名，銀獎10名，銅獎10名，各有一名台胞獲得金、銀、銅獎。

馮念祖說，「我的名字叫做馮念祖，有尋根念祖之意。」他來自馬祖東引島，祖籍是福州長樂，在大陸生活已有四年。

馮念祖表示，中國大陸的白酒市場上，年輕的消費群體逐漸成長，因此市場需要一款包裝時尚精緻而且賦予文化的好酒。他將福州上下杭作為設計主要元素，在視覺色彩上提升了東引高粱酒的時尚感，體現了經典與流行。

台胞李正能獲得了本次設計大賽的銀獎。其獲獎作品「雙面時代」，一面展示福州傳統歷史街區上下杭，另一面展示現代化福州的城市面貌。

主辦方表示，本屆文化月以第44屆世界遺產大會在福州召開為契機，旨在傳達台江在福州兩千多年的歷史長河中獨具特色的歷史文化底蘊。