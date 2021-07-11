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浙江十多名少女為追星受困深山 不離開還叫囂：沒拍到明星不走

香港01 / 林芷瑩
浙江紹興本月初就有多名少女因追星而被困深山，最終要出動警方才一一被救回。圖／取自澎湃新聞
浙江紹興本月初就有多名少女因追星而被困深山，最終要出動警方才一一被救回。圖／取自澎湃新聞

為了追星，你可以做到什麼程度？有人可以斥資為喜愛的明星慶祝生日，亦有人會購買周邊產品、唱片等，務求以各種方法支持偶像。然而，浙江紹興本月初就有多名少女因追星而被困深山，最終要出動警方才一一被救回。

《都市快報》報導，紹興越城區富盛鎮內一間近山的城堡度假酒店，上周三（7日）拍攝愛奇藝的綜藝節目《萌探探探案》，參加拍攝的一眾明星包括「時代少年團」組合，而被困山上的少女大多是該組合成員「宋亞軒」的粉絲。

報導指，事發當天，大批粉絲從全國各地趕到酒店附近，有人坐飛機、坐高鐵，分別從上海、湖南、香港等地趕到，不少人更手持價格不菲的拍攝設備。由於酒店因拍攝實施了封閉式管理，一眾粉絲只能到酒店背後的山上卡位。

粉絲們起初匿藏在山腳下，劇組工作人員發現後勸他們盡快下山，但粉絲們大多無動於衷，更有人稱「我是來拍明星的，拍不到明星我就不下來，除非你們把他們請出來」。

為了尋找更好的拍攝角度以及躲避劇組工作人員和巡邏民警，有人甚至往山上跑躲在半山腰。太陽下山後天色漸暗，不少粉絲都被警方成功勸服下山，但有人仍然苦苦堅守，直至晚上8點天色全黑，下山路也看不清，她們才報警求助。

共有十多名年輕女孩受困山上，年齡大約16至20歲，她們目前都在放暑假，透過網路知道自己喜歡的明星行程後特地趕到。圖／取自澎湃新聞
共有十多名年輕女孩受困山上，年齡大約16至20歲，她們目前都在放暑假，透過網路知道自己喜歡的明星行程後特地趕到。圖／取自澎湃新聞

據報導，受困山上的共有十多名年輕女孩，年齡大約16至20歲，她們都是放暑假，透過網路知道自己喜歡的明星行程消息後特地趕到。她們彼此原本不認識，但因為大家都是追同一個明星，因此很快就成為朋友並「組團」上山。

報導曾提到有粉絲從香港趕到位於浙江紹興的酒店追星，惟現時因疫情需要隔離，有網友質疑此事的真確性。據了解，目前由香港前往大陸的旅客，入境後需接受14天隔離檢疫。

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文章授權轉載自《香港01》

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