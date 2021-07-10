離鄉背井更加「愛黨愛國」 在美留學陸生吐心聲

6月30日下午，正在洛杉磯某家會計事務所暑期實習的孫同學特意請了假，守在電腦面前，等著觀看中國時間7月1日上午8時，於北京天安門廣場舉行的慶祝中國共產黨成立100周年大會。當活動開始後，孫同學一連發了好多條微信朋友圈，既有轉發國內媒體的通稿，也有他聽到中共中央總書記、國家主席習近平發表講話時候的感想，還有他身在海外，不能與國內的家庭和朋友共同見證這一歷史性時刻的遺憾。

他說自己在看到少數民族代表時留下了激動的眼淚，因為在美國，他接觸到的大多數非中國同學都認同「中國政府在新疆設立集中營，剝奪了當地少數民族的合法權益」的說法，打開手機，推送的主流的英文媒體也持有該種觀點。他曾經試圖和認為中國政府犯下「種族大屠殺」罪行的同學辯論，但因為自己英語不夠好，對方人數也多，所以在爭論時屢次處於下風。他在看到少數民族代表穿著民族服裝載歌載舞時，覺得自己「一顆心砰砰直跳」，因為在他眼中「這些畫面就是最好的打臉的證據，證明了這些美國人一派胡言，只會造謠抹黑中國」。

「海外留學生越來越愛國」

孫同學在中國高中階段讀的是專門為申請國外大學而設立的項目，剛過十八歲生日就來到了美國，從本科讀到碩士，在這裡已有近六年。他說自己有時候也會被國內的朋友扣上「崇洋媚外」的帽子，在微博上發言時，偶爾會被認為是「境外勢力」，但是根據他自己的親身體會，「我剛來美國的時候覺得美國很新鮮，對中國的認同感也不是很強，有種想要立刻融入新環境，開始新生活的想法。這幾年，在海外的中國留學生越來越愛國，我們會一起看國慶閱兵，會一起看《戰狼》這樣的愛國電影」。

孫同學說生活在江蘇的父母反而覺得美國比中國更好：「他們覺得美國是世界上第一強國，覺得美國政府很民主，疫情期間會給人民發錢，在美國做中產階級可以買到更大的房子，而不用像在中國的大城市工作那樣背負著買房、買車、給孩子擇校的壓力」。父母對他的規劃是畢業之後申請工作簽證，然後申請綠卡，等父母退休了也可以來美國暫住。但孫同學說他現在恨不得立刻就畢業，然後回中國去「建設祖國」。他說自己回國找了工作之後的第一件事就是要申請入黨。而這幾天，他藉著慶祝建黨100周年的機會，開始閱讀《毛選》。他說自己讀中學的時候為了應付STA等考試為申請美國大學做准備，看的都是英美文學作品而非中國的歷史書籍。他表示，雖然才讀了一小部分《毛選》，已然覺得這本書中記載的中國的革命之路和他的生活息息相關，讓他可以頗有感悟和領會。

與身在加州的孫同學一樣，在2000公裡外的得克薩斯州就讀計算機系，英文名為Jonathan的胡同學也在看習近平講話時落下淚來。他說最令自己激動的是有關統一台灣的那部分，讓他徹徹底底感受到了中國的強大。

胡同學是大學畢業並且工作過幾年之後才來的美國，他的托福成績並不高，所以來到美國之後，先是念了一段時間的語言學校。他所在的地區中國留學生並不多，甚至連亞洲人都不太多，他總是覺得自己格格不入，有的時候和美國同學聊天，對方聽不懂，他就非常尷尬。「我在中國的時候，常常可以聽到美國哪裡哪裡更先進，哪裡哪裡做得更好，所以來到了這麼強大的國家，難免有自卑心理，也覺得這些美國人都看不起我們。」

「中國真的比美國好太多」

得克薩斯州在美國相對來說更為保守的南部，疫情那一年，他也或多或少受到了針對亞裔的歧視。他說自己在商店排隊結賬的時候，被人吐過口水，也在停車場遇到過指著他的口罩肆意嘲笑的人。他英文不夠好，不能完全聽懂對方在說什麼，但是卻不會認錯對方言語中的惡意和鄙視，這種未知的恐懼讓他手足無措。他試圖說服自己理解因為最開始在中國爆發的疫情流傳到了世界各地，美國人也會有怨言，盡量不要往心裡去，但之後出門遇到美國人的時候，還是會有小小的恐懼。但後來，中國的疫情很快在嚴防死守下被控制，而美國卻疫情大爆發，得克薩斯州的確診 病例又在美國五十個州中排在前列。他表示：「我覺得非常自豪，當我看到國內的朋友可以正常地去上課、購物、看電影，而我們這裡的商場、電影院連續好幾個月都不開門的時候，我覺得中國真的比美國要好太多。」當美國無論是線上還是線下都很難買到口罩的時候，他的外國同學不得不自己動手，把頭巾、絲巾等改造成口罩，而他在國內的家人快遞了好幾包，每包一百只的醫用一次性口罩給他，他慷慨地分給朋友，得到的是別人羨慕的目光。

談到愛國，他說自己無論是家境、語言、還是成績都不出眾，讓他覺得抬不起頭來，但是祖國強大了之後，他覺得至少在這一點上，自己是能抬得起頭的。他說：「有強大的祖國作為後盾，我真的和激動。我們這一代90後出生之後，見證了祖國一個又一個重要的變化，而且能夠切身體會到祖國強大了所帶來的好處！」也正是這些切身體會，讓他在觀看電視直播時留下眼淚，因為他覺得自己也與有榮焉。

「濾鏡碎了」

在紐約學設計的王同學也表示，疫情是自己認識祖國，和歐美發達國家的轉折點，簡單點說，就是「濾鏡碎了」。他說自己簡直無法理解在美國這麼發達的國家，竟然有這麼多人不願戴上口罩，覺得口罩會讓他們窒息。他也無法理解美國政府明知道新冠疫情在中國肆虐，卻沒有及時做好准備，以至於紐約開始大爆發的時候，醫院裡物資非常匱乏。最讓他不理解的是，包括中國在內的許多亞洲國家都有專門的程序來追溯感染患者的行蹤，保證他們在家裡隔離，但是擁有許多高科技公司的美國，卻任由應該在家隔離的人出門。

王同學在北京長大，親戚中有不少上個世紀就出國的人。這些親戚大多數都在國外定居，也告訴他在國外生活的種種好處。他自己認為，上個世紀末，中國的發展和歐美國家相比還十分落後，那時候的留學生一旦出國，發現外國和中國相比簡直是一個天一個地，但是經過這幾十年來中國的發展，歐美國家的生活水平和中國也相差無幾。

他說自己會閱讀外國媒體的報道，有許多美國朋友，也已經准備留在美國工作，但是他並不會在心中神話美國。00後的他說，自己這代人「比之前的80後，90後那代人更加愛國」。而且他認為自己這代人並不是像新中國剛成立時，因為不了解外面的世界而盲目愛國，相反，是了解了外面的世界之後，自發地覺得中國就是很好。他還表示，自己在國內讀書的時候，受過了許多愛國主義教育，對國家認同感很強。用他的話來說，這些愛國主義教育主要是講述中國在科技、文化、教育、醫療等方面的成就，並不是所謂的「洗腦」。

雖然來自不同地方，家庭背景和個人境遇也不盡相同，但這三位中國留學生在有一點上意見相當一致：在美國生活的幾年裡，對中國的認同感越來越強。

經歷了異鄉求學的孤獨，語言不通的障礙，疫情爆發的恐懼，他們似乎找到了自己的精神信仰。

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