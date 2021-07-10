新疆網紅副局長拍宣傳片「意外墮馬落水」場面驚險

曾身披紅斗篷、馳騁雪原走紅的新疆伊犁州文旅局副局長賀嬌龍，近日因策馬拍攝宣傳片時意外摔入河裏，引發關注。綜合媒體報道，事發於7月8日，當時賀嬌龍正在昭蘇縣濕地公園拍攝宣傳片「天馬浴河」。拍攝時，賀嬌龍從馬上摔入河中，身側數匹馬疾馳而過，場面非常驚險。

賀嬌龍摔入河中的場景，也讓不少網友感到後覺得非常害怕，「太危險了，被馬踩了不是鬧着玩的。」也有不少網友表示，「為了家鄉的旅遊事業真的很拼。」

公開資料顯示，賀嬌龍出生於1979年12月，四川射洪人，碩士研究生學歷。此前她長期在昭蘇縣工作，曾任昭蘇縣人民政府副縣長。2020年下半年，賀嬌龍策馬雪原，為昭蘇縣旅遊做宣傳短視頻時走紅網絡平台。2021年4月，賀嬌龍升任伊犁州文旅局黨組成員、副局長。

據悉，影片走紅後，賀嬌龍當時曾在個人微博發文說，這樣的熱度讓她很不適應，強調走紅「只是趕上了機緣巧合」，但同時也認為高熱度的網絡流量關注將成為昭蘇社會經濟發展的助推器。在網絡走紅之前，賀嬌龍也一直為昭蘇縣直播帶貨，還註冊了抖音賬號「賀縣長說昭蘇」。

2020年5月，伊犁哈薩克自治州組織開展「縣領導+主播+產品」的視頻直播農產品帶貨活動，要求各縣市選派一名縣領導和一名主播參與本縣市直播活動。負責農業的賀嬌龍被確定為昭蘇縣農產品代言人，開始為昭蘇農產品直播帶貨。

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文章授權轉載自《香港01》