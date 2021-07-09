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直播唱歌半年賺16元 他患「塵肺病晚期」喊：想最後燃燒一次

香港01 / 林芷瑩
開口歌唱對大多數來說並不困難，但對塵肺病患者林英德來說，唱歌是他在生命畫上句號前賣力生存的痕跡。 示意圖／ingimage
開口歌唱對大多數來說並不困難，但對塵肺病患者林英德來說，唱歌是他在生命畫上句號前賣力生存的痕跡。 示意圖／ingimage

對不少人而言，唱歌是輕而易舉的事，即使是五音不全也能唱上幾句，但對於中國大陸江西贛州市的塵肺病晚期患者林英德，唱歌除為了維生，更是為了在生命畫上句號前再燃燒一次。

根據《新京報》報導，1985年前後，江西贛州市信豐縣鐵石口鎮、小江鎮一帶發現大量煤炭，當地農民紛紛湧入私人煤礦打工，林英德與3名兄長陸續下井。起初，每日的收入只有幾元（人民幣，下同），工作也不固定，「打炮眼，挖煤、運煤，大家都是輪到什麼就做什麼」，唯一相同是所有人都沒有粉塵防護工具。

林英德憶述，年少時即使工作再辛苦都不覺得累，漸漸地工資從幾元漲到幾十元再到每天百元。當時，無論是在井下勞作，抑或是樹下乘涼、夜晚休息時，他都會唱歌，身邊的工友聽到都紛紛叫好，「也不知道是真的好，還是在笑話我」。

1996年，林英德的女兒出生。為了還清結婚欠下的債，他在小煤礦賣力工作，大聲歌唱。此時，他注意到煤礦開始發放防粉塵的口罩，但不知為時已晚。離開煤礦後，林英德前往廣州製衣廠打工，他有時會感覺呼吸不暢順，時不時就咳嗽，嗓音也不如原來清亮，但因為忙著賺錢養家，他將一切的不適拋諸腦後。

直到2009年，林英德因風濕到醫院檢查，才被查出患有塵肺病，但他對此病並不陌生，因為接替大哥下井的侄子、二哥、四哥已經先他一步確診。雖然醫生向他表示洗肺手術愈早做愈好，但也坦言「這種病，沒法根治，只會愈來愈糟」。

2015年，林英德因為長期坐着縫製衣物，最終患上嚴重的腰間盤突出，不得不離職回家休養，家中收入只剩下妻子每月2000多元的工資。起初，林英德會試圖做農活補貼家用，但隨著呼吸頻率愈來愈高，他的活動範圍逐漸縮小，最終只能回家休養。

他一直想賺錢減輕妻兒負擔。去年9月22日，他首次在網上直播唱歌，事前更在網上購買不少「奢侈品」——音響、麥克風等，並自學當下最流行的網路歌曲。每天下午力氣最足時，他就會打開音響，將自己的聲音調到最大，開始直播唱歌。剛直播一個星期，林英德就因唱歌太過賣力入院；而出院後沒多久，林英德又開始直播。

患病12年，直播唱歌不到1年。林英德最初的目的是為了「賺錢」，但半年過去，直播間最熱鬧時只有十幾名聽眾，帳戶只多了3.85元（約新台幣16元）。雖然賺不到錢，林英德仍堅持在直播間唱歌。面對周圍人「為啥這麼賣力唱歌」的疑惑，林英德總是沉默，但某次他答非所問般說起，「我給自己起名叫怒放的火花，就是為了最後再燃燒一把」。

即使收入不理想、身體難以負荷，林英德也堅持繼續歌唱。 圖／新京報
即使收入不理想、身體難以負荷，林英德也堅持繼續歌唱。 圖／新京報

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文章授權轉載自《香港01》

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