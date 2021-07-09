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女童生頭蝨！母竟「拿農藥塗滿頭」滅蟲 女兒中毒就醫險送命

香港01 / 李納德
中國一名女童生頭蝨，其母親聽信偏方使用農藥滅蟲，導致女童差點因中毒送命。 示意圖／ingimage
中國一名女童生頭蝨，其母親聽信偏方使用農藥滅蟲，導致女童差點因中毒送命。 示意圖／ingimage

傳統治療欠缺科學根據，千萬不要「拿命來賭」！中國大陸東莞日前有名11歲女童生頭蝨，她的媽媽想起小時候聽過「農藥焗頭」的傳統治療方法，竟然大膽買了農藥塗滿女兒的頭，再用保鮮膜包裹頭部放置3小時。然而，女童當晚出現頭暈、胸悶、四肢無力等症狀，最後送入加護病房治療，醫生判斷她為有機璘中毒，有性命危險，幸好搶救後撿回一命。雖然有網友大罵女童媽媽沒文化，但竟也有許多人分享自己小時候接受過的「傳統治療」，看得網友嘖嘖稱奇，「說明一個孩子能平安長大真是不容易」。

大陸媒體報導，住在東莞石排鎮的11歲女童小玉最近生頭蝨，她的媽媽想起小時候家中老人家用過「農藥焗頭」的傳統療方，於是找來一種叫「甲拌辛」的農藥，均勻地塗在女兒頭上，再用保鮮膜將頭部包起來密封「焗蝨」，放置了3小時。

晚上8時許小玉開始頭暈、胸悶、噁心、四肢無力，媽媽緊急將她送到石排醫院，醫生見她情況嚴重再轉送到東莞市兒童醫院的重症加護病房，醫生診斷時發現她瞳孔極度縮小，同時嗅到女童身上的特殊氣味，迅速判斷她是有機磷中毒，決定馬上替她剃光頭徹底清洗頭皮，然後再接受治療。她住院幾天已脫離危險期，轉到普通病房後醫生確認她沒有出現併發症，目前女童已康復出院。

「甲拌辛」成份包括辛硫磷和甲拌磷，是混合配成的有機磷農藥，可經由皮膚接觸、呼吸道和消化道進入人體引致中毒，嚴重個案會迅速中毒。該院重症科主任馬可澤提醒，傳統療方不一定科學，家長需仔細判斷，警惕副作用，如懷疑農藥中毒應馬上求醫。

女童送醫後，醫生將其頭髮剃光後徹底清洗，再進行治療。 圖／微博
女童送醫後，醫生將其頭髮剃光後徹底清洗，再進行治療。 圖／微博

雖然很多人揶揄女童媽媽沒文化，險些害死女兒，但有網友護航，認為這些行為只是成長環境造成，「大城市的高學歷人才還封建迷信呢」，有人還分享自己小時候也長過頭蝨，自行用醋洗頭及用梳子清乾淨，提醒民眾這些新聞只是起警示作用，不要過度批評，「說人家沒腦子等各類冷嘲熱諷的話，誰也不想把自己女兒弄進加護病房」。

兒科專科醫生梁永堃曾接受《香港01》訪問，說明頭蝨在香港的兒童身上不算常見，但偶爾會發生，例如或從學校中傳染。另外，《香港01》翻查資料顯示，過往不時有網友在網上訴苦，指新聘的外籍勞工有頭蝨，擔心孩子會因而受傳染。

梁永堃表示，處理頭蝨可以用藥物氯菊酯（又名百滅寧，Permethrin）塗在頭上，並用密齒梳梳頭，大約2星期就可治癒，以及清潔患者身邊的物品，就能避免頭蝨滋生和傳播給家人。

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文章授權轉載自《香港01》

中毒 香港

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