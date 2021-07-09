「709大抓捕」六周年 維權律師：生存之路被堵死

本周五(7月9日)是中國「709大抓捕案」滿6周年的日子，雖然多數當年被判刑入獄的律師現在都已獲釋，但當年曾為多名維權律師辯護的余文生，至今仍在南京監獄服刑。

他的妻子許豔告訴德國之聲，余文生現在身體出現多種健康狀況，包含右手顫抖無力，無法寫字丶刷牙或夾菜，他也有高血壓丶脊椎與腎結石的問題。許豔說：「實際上余文生律師的身體狀況不是非常好，而且這種情況是已經符合法律規定的保外就醫條件，但是我申請的保外就醫，南京監獄至今沒有回覆。」

許豔指出，自己過去幾個月持續要求南京監獄針對余文生的健康問題進行治療，但他被關押超過3年以來，只看過兩次醫生。她說：「這3年多他只看了兩次醫生跟開了兩次藥。安裝新牙的問題也已經要求1年多，但至今監獄仍然未給他安裝新牙。牙齒脫落若很久不安裝，很容易影響日常吃飯，長時間不安裝很容易讓周圍的牙齒鬆動脫落。」

6年前「709大抓捕」發生時，中國政府在23個省份大規模的逮捕丶傳喚丶刑事拘留或是約談100多名維權律師丶異議人士，以及他們的親屬，成為國際社會關注的事件。余文生律師在大抓捕發生後，於2015年7月30日控告中國公安部及部長違法拘捕公民，成為709案發後，首位公開反擊的維權律師。

對於當年警察半夜破門而入押走余文生的場景，許豔至今仍歷歷在目。她向德國之聲表示，過去這6年來，中國政府對維權律師及其家屬的打壓越來越殘酷。除了關押維權律師外，他們的妻子也面臨被傳喚或抓捕的情況。

她表示：「709一開始是很殘酷的，但後來打壓沒有停止，某種程度上來說打壓還更加殘酷。有些709的律師被吊銷律師執業證，在工作和生活方面都遇到不同的困境。其實709從某種意義上並未結束。」

雖然余文生律師即將在2021年3月1日刑滿獲釋，但由於之前有709維權律師在刑滿獲釋後，持續被地方國保軟禁在家中，行動受到嚴密的監控，所以她擔心類似的情況，也可能發生在余文生身上。她告訴德國之聲：「他們可能依然不釋放余文生律師，或是不釋放他到北京的家中。」

王全璋：維權空間越來越受壓縮

2015年因在「709大抓捕」中被捕判刑而受到國際關注的維權律師王全璋，去年4月獲釋至今已滿1年，他在接受德國之聲訪問時表示，過去1年間他觀察到，中國政府持續以吊銷執照或軟禁等多種方式打壓維權律師群體，在該社群中開始產生一種寒蟬效應。

他說：「我感覺政府對國內人權捍衛者跟人權律師的壓制還是很大的，這會產生一種寒蟬效應，讓其他律師不敢發聲，讓其他律師為了保住自己的執照，變得謹小慎微。整個官方維權空間的容忍度或是國內維權的空間是越來越受到壓縮。」

王全璋提到，自己過去1年花了很多時間調整身心狀態，目前也慢慢開始去發展自己的工作，但由於北京市司法當局在2019年11月吊銷了他的律師執照，所以他無法以執業律師的名義開展工作。

他指出：「中國最高人民法院2018年通過的一個司法解釋，禁止被吊銷執照的律師代理案件，也不准這些律師出勤或做辯護人。這對失去執照的律師在工作上做了一個很大的限制，因為他們無法如過去一樣，在失去律師證後，依然以朋友身份出庭做辯護人。」

不過王全璋也指出，由於中國的法律領域很大，所以作為法律專業人士，維權律師應該還是有一定的工作空間。他提到部分被吊銷執照的維權律師選擇改作法律顧問，或是開法律諮詢公司，做一些非訴訟的法律業務，這些都是他在考量的可能性。

王全璋表示：「現在有一些朋友諮詢我，問我一些案件該怎麼處理，所以我也開始慢慢發展我的律師業務，給他們提供一些專業上的幫助。這些工作需要很多法律專業人士來做，所以這可能也有我可以工作的空間。」

中國社會「權力失控」？

即便王全璋指出部分律師嘗試透過開設法律諮詢公司來延續職業生涯，但近日德國之聲得知，有幾名今年初被吊銷執照的維權律師嘗試申請開設法律諮詢公司，卻被官方告知因列入黑名單，所以無法申請開設法律諮詢公司。

2015年也因「709大抓捕」被官方抓捕與注銷牌照的維權律師謝燕益向德國之聲表示，709發生後的這幾年，中國因法治的忽視與權力橫行，導致社會走向「權力失控」的狀況。他說：「在社會處於不正常狀態之下，這些年中國持續發生人為制造的冤獄，很多背離程序正義的狀況，也有些維權人士因言獲罪。」

他表示，現實對維權律師來說是很殘酷也艱難的。不過謝燕益也認為，這些狀況都是中國社會在嘗試轉型時要付出的某種代價，所以當許多維權律師持續遭到非法迫害時，維權律師的社群應該繼續關注他們的命運。

他告訴德國之聲：「像余文生律師丶張展丶丁家喜跟常瑋平等維權律師現在還在被非法迫害，我們也希望繼續關注他們的安危，關注這些受到不公不義的冤獄，因為這就是關注我們自己。在每個冤獄內，維權律師都能爭取權利跟尊嚴。」

謝燕益也提到，目前維權律師在中國必須面對多重的考驗，除了執照被吊銷外，也面臨被限制出境，或注冊公司受阻的各種情況。他表示，很多維權律師的生存之路都被堵死了。盡管如此，謝燕益認為維權律師仍有使命向中國社會普及一個嘗試，那就是讓社會大眾意識到其實這些違法的壓迫，不只是對少數個體的侵害與打壓，而是對社會整體權利的侵害。

他說：「如果這個社會不講法治與人權，便沒有人能真正感到安全。維權律師或人權捍衛者在工作進程中是要不斷去闡明的立場是，我們所爭取的是所有人的權利跟尊嚴，所以我們大家要共同遵守這個法治的底線，構建一個人權至上，和平民主法治的中國，這是符合大家的利益的。」

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