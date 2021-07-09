保姆照顧已故僱主病兒13年 為治病乞討花光積蓄及女兒嫁妝

13年前，江西南昌市婦人趙月蘭為貼補家用當保姆帶孩子，未料僱主夫婦相繼病逝。為了照顧對方患病的兒子優優，趙月蘭花光積蓄和自己女兒的嫁妝錢，更曾上街乞討籌款。雖然兩人沒有血緣關係，但趙月蘭早已當優優是自己的孫兒。

《北青-北京頭條》報道，今年63歲的趙月蘭家住南昌市西湖區，2008年從糧食加工廠退休，每個月只有700元（人民幣，下同）的退休金。由於丈夫患病去世，700元成為趙月蘭和當時正在上學的女兒的全部收入。為了補貼家用，趙月蘭決定做保姆幫人照顧小孩，在鄰居的介紹下結識了優優的父母，並為對方照顧年僅半歲的優優，從此展開一段「祖孫」的不解之緣。

趙月蘭憶述，當時因為做保姆而收入增多，直至2010年6月她患上心臟病，需要做心臟搭橋手術，「我的錢不夠，就先決定不治了，回家養病」。由於需要靜養，趙月蘭回家後送走她一直照顧的孩子，優優父親得知她病倒後更立即上門照顧她，「優優的爸爸對我說，手術費用就算是借也要幫忙湊上」。

趙月蘭家住在7樓，沒有電梯，由於她因病不能走路，因此每次都是優優的父親背着她去醫院，「他沒有錢，只能出力氣幫我。優優爸爸是雇主，像兒子一樣照顧我」。趙月蘭非常感動，因此她決定繼續幫他照顧優優，並且不再收費。

經過優優父親幾個月的細心照顧，趙月蘭的身體狀況逐漸好轉，漸漸長大的優優亦入讀幼兒園，趙月蘭只需要負責接送優優到幼兒園和起居生活。然而好景不長，優優的父母先後患病，花光積蓄，更沒錢交房租，趙月蘭知悉後立即邀請他們到自己家中暫住。直至2013年12月，優優的母親病情加重，送院後離世。

一年後，優優入讀小學一年級，讓人欣慰的是，他的學習不用別人操心，更會主動幫趙月蘭做家務，「看到我做家務，他會說奶奶你歇着我來做。在他眼裏，我就是他的親奶奶」。然而，在放寒假的前幾天，優優突然渾身疼痛、不斷發燒，入院檢查後才知道患上幼年突發性關節炎。由於該病需到上海醫治，趙月蘭立即帶優優到上海仁濟醫院，「上海的大夫說這個病沒有根治的辦法，只能吃激素控制，每隔20天都要來上海一次，每次都要花費一兩萬，一共治了一年零七個月」。

為了醫好優優，趙月蘭動用了女兒的嫁妝錢，更與優優的父親在廣場下跪乞討，「我把錢用作給優優看病了，女兒也因此沒有辦成婚禮，到現在還在怨我」。當地的電視台為他們發起募捐活動，籌到錢後，趙月蘭帶優優往返南昌和上海治病，又輾轉到長春求醫，有醫生得悉後更免費為優優醫病。

經過近兩年的治療，優優的身體逐漸康復。由於一直將錢用在兒子身上，優優父親的淋巴癌持續惡化。趙月蘭憶述，2016年除夕前夜，優優的父親找上自己，「他那天第一次管我叫了『老娘』，說請你不要把優優送人。我回答他說，我可以帶，只要有我一口吃的，就不會讓孩子餓着」。10多天後，優優的父親去世。

今年9月，優優將入讀初中，展開人生新一頁，惟半個月前卻舊病復發。趙月蘭表示，她已準備繼續前往長春為優優治病。據此前免費為優優治療的醫生介紹，優優所患的幼年突發性關節炎（全身型）的發病率很低，臨床表現為發熱，渾身疼痛，嚴重時會造成臟器損害，甚至危及生命。由於該病是免疫功能紊亂導致，目前為止仍未有特別有效的根治辦法。

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文章授權轉載自《香港01》