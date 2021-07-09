陸擬對飯店廚餘垃圾 計量收費

為促進廚餘垃圾源頭減量、制止餐飲浪費，中國擬對賓館、飯店等的廚餘垃圾，建立健全計量收費機制。

中新社報導，中國國家發展和改革委員會7日消息稱，國家發改委、住房和城鄉建設部近日聯合印發「關於推進非居民廚餘垃圾處理計量收費的指導意見」，指導地方推進非居民廚餘垃圾處理計量收費工作。

廚餘垃圾無序收運處理易影響市容、汙染水質、傳播疾病，還造成食品安全隱患，危害人體健康。全面建立健全廚餘垃圾收運處理體系及收費機制，有利於引導廚餘垃圾源頭減量，制止餐飲浪費，促進糧食節約，也有利於保護環境，實現廚餘垃圾應收盡收、無害化處理和資源化利用，推動形成綠色發展生產方式和生活方式。

為此，意見提出，推行計量收費，逐步建立超定額累進加價機制。明確對黨政機關、事業單位等公共機構和賓館、飯店等相關企業在食品加工、飲食服務、單位供餐等活動中產生的廚餘垃圾（即非居民廚餘垃圾），按照「產生者付費」原則，建立健全計量收費機制。

同時，鼓勵各地區建立非居民廚餘垃圾超定額累進加價機制，合理確定定額和分檔，拉大價格級差，體現有獎有罰，充分發揮價格機制激勵約束作用，促進垃圾源頭減量。