雲南瑞麗18歲以上疫苗接種率97% 仍爆本土疫情

儘管18歲以上人口的疫苗完整接種率已近97%，中國雲南省瑞麗市近日再度爆發COVID-19本土疫情，與Delta變種病毒高度同源。這個與緬甸接壤的邊境小城，現在又遭高度封管。

瑞麗市所在的德宏州5日通報，截至7月4日，全州累計接種COVID-19疫苗170萬2856劑（接種第一劑96萬3775人，第二劑73萬9081人），已完成全程（完整）接種93萬4071人。

通報稱，德宏州應接種人群（18歲以上適合接種）完成全程疫苗接種率達96.92%，位居雲南省第一。

根據中國第七次人口普查數據，截至2020年11月1日，德宏州常住人口為131萬5709人，換算全民疫苗接種率也已突破7成，但仍難敵Delta變種病毒入侵。

瑞麗4日爆發第4波本土疫情，截至7日，累計確診23例，無症狀感染者1例。當地官方指出，經過檢測7份陽性樣本，病毒基因組序列與Delta變種病毒高度同源。

瑞麗主城區7日實行封閉管理，所有市民居家隔離，其中，位於邊境口岸的姐告國門社區被調整為高風險地區。

瑞麗與緬甸木姐接壤，是中緬重要邊境口岸。去年9月至今年3月下旬，這座小城曾3度爆發COVID-19本土疫情，這次已是第4波疫情。