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出生4日女嬰頭部離奇生「瘡」 送醫院揭蜱蟲鑽入有腳會動

香港01 / 撰文／卡洛兒
大陸1名出生僅4天的女嬰頭上，竟出現1隻有腳的蜱蟲，隨即送院治療，當時蜱蟲一部份身體已鑽入嬰孩頭部，幸經醫生取出後已無大礙。（《江蘇公共新聞》影片截圖）
大陸1名出生僅4天的女嬰頭上，竟出現1隻有腳的蜱蟲，隨即送院治療，當時蜱蟲一部份身體已鑽入嬰孩頭部，幸經醫生取出後已無大礙。（《江蘇公共新聞》影片截圖）

夏天要小心蚊蟲，被叮後果隨時可大可小。大陸1名出生僅4天的女嬰頭上，離奇地出現1顆痘痘，家人用手撥開發現竟是1隻有腳的蜱蟲，隨即送院治療，當時蜱蟲一部份身體已鑽入嬰孩頭部，幸經醫生取出後已無大礙。女嬰爸爸事後表示，相信是駕車載孩子出院回家時，沒有關車窗致蜱蟲飛入車廂並叮咬女嬰頭部。

大陸傳媒報道，事發於江西南昌1名剛出生4天的女嬰，因頭部被蜱蟲叮咬，被送往醫院，醫生檢查後確定是被蜱蟲咬傷，便立即將蟲子取出來，並指蜱蟲的頭部已完全鑽入嬰孩的頭頂，幸好未有大礙。

爸爸事後憶述指，近日駕車從醫院接載妻子和女嬰回家途中，因母親暈車而一直打開車窗吹風，導致蜱蟲飛進來。他指初時都未有留意，以為是剛出生嬰兒特有的頭皮現象，後來發現頭皮竟在動，撥開時更察覺有腳，才發現是蟲子，才馬上將女兒送院。

醫生經檢查後，證實嬰孩是被蜱蟲咬傷，送院時蜱蟲的頭部已完全鑽入嬰孩的頭頂。醫生立刻將蜱蟲取出，所幸嬰孩未有大礙。

香港昆蟲學會會長饒戈接受《香港01》訪問時曾指出，蜱蟲對人體有害，並會在皮膚上抓得很實，如發現被依附在身上要立即移除，牠常見於茂密草叢、灌叢、叢林中，市民應避免逗留上述地方。

蜱蟲形狀橢圓，表面呈現紅褐色或灰褐色，從芝麻粒到米粒大小不等，但吸血後，其體積最大可以膨脹100倍。被蜱蟲叮咬後可引起過敏、潰瘍或發炎等症狀，一般均較輕微，但蜱蟲是媒介生物，可傳播病毒、細菌、寄生蟲使人患病。

大陸遼寧1名2歲男童之前和家人到當地森林公園行山，又走入草地內玩耍，結果被蜱蟲叮咬。男童一開始不懂表達不適，直至被咬後5天才被家人發現後尾枕長出「肉球」，蜱蟲當時還會動。醫生指蜱蟲叮咬後已在他的頭吸了5天血，身體「脹大幾十倍」，要做手術切除部份皮膚及肉將蜱蟲取出，蜱蟲被取下來時還是活着。

蜱蟲吸管有倒勾不容易取下，醫生建議被蜱蟲叮咬後，不要直接用手將牠扯出或拍死，因為蜱蟲身上有病毒及分泌神經毒素，被咬部位除會出血、水腫、出現炎症反應外，還可能出現繼發性感染，最嚴重是出現血小板減少綜合症，有1至2周潛伏期，發病後會影響全身凝血功能及損害器官功能，危及性命。如果被咬後，可以用酒精或石蠟處理，因酒精可以麻醉蜱蟲令牠自行脫落，石蠟可封閉蜱蟲所在空間，令其窒息死亡。

延伸閱讀：

行山小心！2歲童被蜱蟲叮咬　5天後脹大數十倍變肉球　取出仍活着

中國爆新布尼亞病毒人傳人可致命　小心蜱蟲叮咬　即睇病徵學自保

文章授權轉載自《香港01》

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