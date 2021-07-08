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張家口、承德 打造冰雪旅遊

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
河北將以2022年冬奧會舉辦為契機，將張家口、承德兩地打造成世界冰雪旅遊目的地。圖為民眾在石家莊市滑雪場滑雪，度過休閒時光。（新華社）
河北將以2022年冬奧會舉辦為契機，將張家口、承德兩地打造成世界冰雪旅遊目的地。圖為民眾在石家莊市滑雪場滑雪，度過休閒時光。（新華社）

據河北省文化和旅遊廳7日消息，河北將以2022年冬奧會為契機，到2023年將張家口、承德兩地打造成世界冰雪旅遊目的地。

中新社報導，作為2022年冬奧會和冬殘奧會的主辦地之一，河北近日推出「河北省冰雪旅遊發展實施方案（2021-2023年）」。「方案」提出，到2023年，河北將初步形成產業類別齊全、鏈條完善、結構合理、特色鮮明的現代化冰雪旅遊產業體系。同時，將張家口、承德兩地打造成中國大陸著名冰雪旅遊城市、世界冰雪旅遊目的地，全省冰雪旅遊總收入達到1100億人民幣，冰雪旅遊人次達到5000萬。

「方案」提出擴大冰雪旅遊優質產品供給。重點圍繞太行山沿線、草原天路和國家1號風景大道沿線，建設一批交通便利、基礎設施完善、冰雪景觀獨特、產品服務優質、冰雪風情濃郁的冰雪主題A級旅遊景區。

同時，鼓勵張家口、承德等地依託豐富的冰雪資源，不斷完善公共服務基礎設施，提供優質的冰雪產品和服務，並推進全域旅遊公共服務體系建設，實現旅遊服務從景區向全域拓展。以張家口崇禮為核心，以京張體育文化旅遊帶、環京津休閒度假旅遊圈為重點，加快冰雪運動設施、冰雪運動場地、冰雪溫泉度假村和滑雪小鎮建設，推出一批大陸國家級滑雪旅遊度假地。

為推動冰雪旅遊與相關行業融合，「方案」要求，以2022年冬奧會舉辦為契機，支持張家口加強冰雪賽事規劃，打造國際高端冰雪賽事集聚地。加強冬奧場館賽後利用，增加冬奧場館文化觀光、民眾冰雪賽事和公益性民眾冰雪休閒活動供給，打造以冬奧場館為主體的「全民上冰雪」活動陣地。

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