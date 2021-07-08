華誼兄弟星劇場 落戶德陽

6月28日上午，華誼兄弟星劇場美好生活綜合體開工儀式，在四川省德陽市舉行。該項目建成後，將成為當地新城市會客廳、新文旅演藝、新休閒度假、新主題公園、新商業新零售新娛樂、新家庭文化消費一站式綜合體，為德陽文旅產業發展，提供「硬核支撐」。

據了解，華誼兄弟星劇場美好生活綜合體，匯集文化、旅遊、休閒、商業、演藝、學習等多種功能於一體，特別是還將為德陽量身定製沉浸式、體驗式、場景式融合秀演「重逢德陽」，既是滿足百姓文化消費新的剛性需求重要場所、城市文化會客廳的升級之作，也將在擴大內需、經濟轉型、產城融合、消費升級、文化立市、拉動旅遊等各方面起到積極的帶動作用，成為德陽的「城市名片」。

華誼啟明東方城市文化產業集群戰略委員會主席馬克，在致詞中表示，德陽人傑地靈，川酒、川菜、川劇、川茶文化匯聚於此。作為成渝地區雙城經濟圈建設的重要城市，德陽正奮力書寫大陸西部魅力城市的新篇章。未來，一座集新城市會客廳、文化聚會公園、電影圓夢公園、戲劇演藝公園四大組成部分，共計60座沉浸式人民劇場群，將全面開啟德陽人民的美好新生活。