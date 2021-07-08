兩岸黑面琵鷺研討會 大連舉行

「第六屆海峽兩岸黑臉琵鷺（台灣稱黑面琵鷺）保護交流研討會暨大連‧莊河黑臉琵鷺文化旅遊節」6日舉行。來自遼寧省、江蘇省、上海市、天津市等地的50餘位台商、兩岸婚姻家庭及相關領域代表，圍繞「與黑臉琵鷺一起回家」這一主題，就海峽兩岸黑臉琵鷺保育工作開展深入交流。

中新社報導，遼寧省台辦主任王冰說，每年3月至5月，黑臉琵鷺從主要越冬地台南市，北飛大連莊河市石城島、王家島繁殖覓食，10月再飛回台南的曾文溪口越冬。黑臉琵鷺年復一年跨越海峽的飛翔，給大連、台灣民眾帶來兩岸一家親的親情。

遼寧蛇島老鐵山國家級自然保護區高級工程師王小平說，自從1999年7隻黑臉琵鷺在莊河市石城鄉形人坨出現，截至去年已達172隻，莊河市王家鎮元寶島、石城鄉形人坨成為大陸唯一被確認的黑臉琵鷺繁殖地。

大連市台辦主任趙彤說，自2014年以來，大連市先後舉辦五屆黑臉琵鷺保護交流論壇，通過舉辦黑臉琵鷺四季攝影展、兩岸專家學者黑臉琵鷺保護研討會等活動，推動大連與台灣基層交流。

兩岸婚姻家庭代表、大連台商藍珮綺生於台灣，她隨經商的父親到大連，後嫁到大連。藍珮綺說：「我們就像黑臉琵鷺一樣，春來秋去，一年一次遷徙在大連與台灣之間，往返兩岸。」