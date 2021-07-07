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廣州一管委會員工陳屍蓄水池 住戶抗議喝數日「屍水」

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
廣州一管委會員工失蹤「陳屍蓄水池」，住戶抗議喝數日「屍水」。圖／網易新聞
廣州一管委會員工失蹤「陳屍蓄水池」，住戶抗議喝數日「屍水」。圖／網易新聞

廣州番禺碧桂園社區日前爆發住戶抗議事件，起因是社區管委會一名員工，因工作不慎溺斃於水塔中，隨後停水檢修，隔天才恢復供水，但管委會只強調是「水管檢修」，直至數日後才承認有人員溺斃，讓不少住戶飲用了數日的「屍水」。

網易新聞報導，幾段華南碧桂園住戶抗議的影片，在大陸網路瘋傳，現場住戶高舉「草菅人命」、「公布屍水事件真相」、「掩蓋真相欺上瞞下」等布條抗議。

據悉，這起事件發生於6月28日上午11時，華南番禺碧桂園社區管委會一名員工，因工作不慎溺斃於水塔，下午3時多才被發現，接著管委會透過群組通知住戶，將於下午5時，以「對供水專線進行線路維護檢修」為由停水，同時還提醒住戶，「請在停水之前儲備一定量的生活用水」，直到29日下午才恢復供水。

住戶們表示，當地派出所於7月3日向住戶代表證實，6月28日華南碧桂園水塔發生溺斃事件，事件還在調查中，然而管委會面對住戶質問時，仍然拒不承認溺亡事件。

隔天上百名憤怒的住戶聚集到社區管委會抗議，主要訴求包括公布「屍水事件」真相、檢驗水質，以及將供水系統移交政府管理。

在住戶們的抗議下，管委會負責人出面鞠躬道歉，承認確有員工在水池溺斃，但對細節就不願多談。

停水 水質

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