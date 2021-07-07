婆婆餐廳收銀遭客人無理大罵 街坊齊安慰超暖心

香港任職服務業絕不容易，一句經典的「服務態度不好」，令無數打工仔嚐盡苦頭。1名婆婆早前於facebook群組分享在茶餐廳擔任收銀員的經歷，沒料上班僅4天便遇上「奧客」，客人因收錢程序問題無理取鬧，甚至整間餐廳也能聽到。事後婆婆自感沒有能力應付工作，決定辭職並專注過退休生活，一眾街坊看過帖文紛紛留言力撐，安慰及祝福婆婆享受充實的第二人生。

因為曾送出過百個布口罩而為同區街坊所認識的「口罩婆婆」，於fb群組「將軍澳主場」發文，表示早前曾到寶林街市一茶餐廳任職收銀員，她直言該職位具挑戰性，「收銀、接電話下單、門口行入來買外賣，牛肉轉豬肉轉魷魚、黑汁、豆豉轉蒜頭要轉code，加上還未摸熟電腦，多飯少飯走餐具，要很熟練」，幸好同事們也非常樂意協助。

4日是婆婆上班第4天，晚市繁忙時間1名客人帶同賬單付錢，賬單價錢為187元。客人付費前要求婆婆先為其街市積分卡儲分，婆婆則回覆稱要付款後才能儲分，客人遂以八達通付款。由於當時仍有其他食客等候付款，婆婆未及時回覆該客人有關儲分金額的問題，疑因此引來對方不滿。

婆婆對事件感到自責，認為自己為經理及食客帶來麻煩，但帖文一出即獲街坊安慰。示意圖／ingimage 餐廳經理得知該名客人問及儲分金額，提議對方到店門外的專用積分機查閱分數，惟對方因而大怒，「他說『光顧你當然問你，去外面查沒有邏輯』，把怒氣衝向經理，不斷給罵、罵、罵……整間餐廳吃飯的人都聽到」。

婆婆對事件感到自責，認為自己為經理及食客帶來麻煩，「慚愧了，做得不好，經理老闆沒罵過一句」。她又指4天工作讓她親身體驗前線員工的辛苦，認為自己未能應付，故之後也提出辭職，「樓面真的很辛苦，工作量很大，爆單人一急也容易錯，又牽一髮而動全身，下面廚房水吧跟着錯，請大家多體諒他們」。

帖文一出即引來街坊關注，不少將軍澳友留言安慰婆婆，直指事件是客人無理取鬧，勸她不用放在心上，「不用理會無理取鬧的人！加油」、「收銀好難做，特別係座無虛席的舖頭的收銀」、「我覺得做前線好有挑戰性，尤其是飲食業。婆婆你肯嘗試都已經很棒啦」。

婆婆其後亦表示，暫不考慮再任職同類工作，「挑戰後已確定要好好過退休生活了」，又強調餐廳上下也待她很好，呼籲街坊繼續支持餐廳，「深深覺得老闆明哥、經理都是好好人，還要多謝寶林的街坊鄰居，您們好禮貌又客氣令我很感動」。

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文章授權轉載自《香港01》