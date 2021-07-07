黃土高原 持續植樹見成果

過去幾十年來，中國生態最為脆弱的黃土高原上一直在持續開展大規模植樹造林。如今，黃土高原各地森林公園不斷出現，成為供當地居民休閒娛樂的一道靚麗風景。

新華社報導，山西太原市就是一例，20多年前，玉泉山城郊森林公園所在的太原西山煤炭、石膏等資源豐富。採礦業導致數以百計的礦坑，讓玉泉山變得千瘡百孔，生態環境遭到嚴重破壞。

為促進可持續發展，太原政府2011年出台一系列措施，對生態進行恢復治理。玉泉山城郊森林公園應運而生，先後植樹170多萬棵。

山西省所在的黃土高原是世界上最大的黃土區，生態脆弱，水土流失嚴重。然而，隨著幾十年造林政策的實施，黃土高原森林覆蓋率不斷提高。

山西省林業和草原局發佈的數據顯示，20世紀50年代初，山西省森林覆蓋率僅為2.4%。到2019年底，這一比例上升至23.18%，首次超過大陸全國平均水平。

植樹造林為當地人民提供了更多的發展選擇。在山西省右玉縣馬營河村，村民們依託當地優美的自然環境，開發了生態旅遊和林下經濟。馬營河村村幹部朱義說：「2020年，全村人均純收入超過12200元，比上年同期增長近40%。」得益於生態改善帶來的知名度，右玉縣近年來成功舉辦了大型馬拉松、賽馬、自行車賽。

綠色已成為中國推進高質量發展的新動力。「十四五」期間，中國森林覆蓋率將進一步提高到24.1%。