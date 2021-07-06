天津綠建築博覽 零碳小屋驚豔

中國建築科學大會暨綠色智慧建築博覽會日前在國家會展中心（天津）舉行。會上，一座深棕色的「零碳小屋」成為熱門「打卡地」。可移動太陽能充電電池、雨水儲存地基……在節能設計與技術支撐之下，小屋能耗需求比普通住宅減少了75%。

「零碳小屋」是中國大陸在建築領域發力低碳節能環保的縮影，綠色建築是實現「雙碳」目標的重要發力點之一。以北方採暖為例，大陸多年前就支持北方60多座城市開展清潔取暖建設；為實現農村供暖無煤化，農房建築節能技術研究也提上日程。

新華社報導，大陸住房和城鄉建設部等部委2020年印發「綠色建築創建行動方案」，提出創建目標是「到2022年，當年城鎮新建建築中綠色建築面積占比達到70%」；大陸生態環境部今年1月公布「碳排放權交易管理辦法（試行）」。「十四五」規劃中，發展綠色建築等內容也被明確納入其中。

中國建築科學研究院有限公司董事長王俊表示，目前中國建築領域碳排放量每年約20億噸，占到大陸總碳排放量的約20%；如考慮相關建材生產、運輸等，將占到大陸總排放量的近40%。伴隨城市化程度提高，每年新增建築面積約20億平方公尺，對實現既定低碳目標是不小的挑戰。

與會人士認為，應通過一系列的舉措，讓綠色建築深入日常生活中。中國城市科學研究會綠色建築與節能專業委員會主任委員王有為說，當前可以進一步明確電氣化和可再生能源在建築領域的應用，以持續提高建築節能設計標準；持續完善家電能效標準和標簽計畫，納入智能技術以實現系統節能；通過開發小型商業建築，減少對大型商業建築的依賴。

從長遠看，王俊建議，要推廣近零能耗建築集中連片建設，推動激勵政策持續出台，推動近零能耗建築評價標識，鼓勵政府辦公建築、學校、醫院率先採用近零能耗建築設計建造。

「城市建築不能華而不實，忽視了低碳的重要性。」天津市建築設計研究院總建築師張津奕表示，全行業要逐漸建立生態建築思想，減少化石能源使用，提升建築外牆保溫能力，提高新能源利用率。