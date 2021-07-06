廣州國際健康驛站 9月開張

備受關注的廣州國際健康驛站項目，將於今年9月投入使用。廣州市紅十字會醫院院長黃逸輝4日稱，作為廣州市的應急醫院，廣州市紅十字會醫院將負責承接國際健康驛站的全部醫療任務，首批計畫投入450人團隊。

中新社報導，目前，廣東新冠肺炎疫情防控形勢基本穩定，但由於當前全球疫情擴散蔓延趨勢仍未得到有效遏制，廣州作為南大門和口岸城市，面臨較大疫情輸入壓力，集中隔離醫學觀察點是疫情防控的關鍵防線之一，目前部分普通酒店不符合隔離要求。

為了織密織牢「外防輸入，內防擴散」的防控網絡，6月28日，廣州市發展和改革委員會發布了廣州市國際健康驛站項目詳細情況，該項目位於該市白雲區鍾落潭鎮，總建築面積約為25萬平方公尺，擬建設5000張床位的健康驛站，同時可為後勤服務人員提供2000張床位。

據黃逸輝表示，國際健康驛站計畫開設發熱門診、綜合門急診、檢驗室等，畫分11個具有嶺南特色的片區，每個片區都配備相應的醫護人員和院感專家。

在醫護人員方面，黃逸輝稱，首先從醫院籌派富有經驗的抗疫醫務人員入駐驛站，後期將根據國際健康驛站運作情況，再作進一步人員調配。

此外，在原隔離酒店中，測溫、消殺、填表、送飯、醫療垃圾的收集等人為工作，都將在國際健康驛站內全部實現智能化，進行集中管理。「我們要建成一個安全、舒適、智能的驛站，驛站內的信息化科技手段未來能解決很多人力問題。」黃逸輝說。