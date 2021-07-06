民用氣象衛星 風雲三號E星發射

7月5日7時28分，大陸在酒泉衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，順利將風雲三號E星送入預定軌道。

據澎湃新聞報導，大陸國家衛星氣象中心副主任張鵬表示，風雲三號E星是全球首顆民用晨昏軌道業務氣象衛星，也是風雲系列氣象衛星的第19顆。風雲三號E星成功發射後，將與在軌的風雲三號C星、風雲三號D星按照黎明、上午、下午進行三星組網觀測，可實現每6小時全球資料完全覆蓋，滿足數值天氣預報衛星資料同化的要求，提高和改進預報精度和時效。

風雲三號E星投入運行後，將使中國大陸成為國際上首個擁有黎明、上午、下午三星組網能力的國家，進一步發展和完善大陸氣象衛星的觀測業務體系，增強風雲衛星在國際上的業務獨特性和全球觀測體系中的應用價值。

風雲三號E星裝載了「中國首個雙頻雙極化風場測量雷達」，通過海面後向散射測量，獲取全球海洋表面的風場信息，通過星上內定標和在軌主動設備的外定標實現海面風場的高精度、大動態、高分辨率測量，並對海冰、土壤濕度、植被等地表物理特性進行測量。

此次風雲三號E星裝載了太陽輻照度光譜儀、太陽X-EUV成像儀、太陽輻射監測儀（國際比對型）3台不同載荷開展太陽觀測，分別從光譜、成像、輻射總量等不同側面對太陽進行全方位同步觀測，將為科學家理解地球氣候和天氣變化的原因和驅動力提供更加全面的資料。

張鵬指出，風雲三號E星設計壽命8年，裝載了11台套遙感儀器，其中3台全新研製、7台升級改進、1台業務繼承，將在天氣預報、氣候和生態環境監測、氣象防災減災、氣候變化應對、太空天氣監測等方面發揮重要的作用。

風雲三號E衛星由中國航天科技集團有限公司第八研究院抓總研製，中國科學院和中國航天科技集團有限公司承擔星上載荷研製，中國氣象局承擔地面應用系統的研製和運行任務。風雲三號是大陸第二代極軌氣象衛星，目前已發射風雲三號01批和02批兩個批次4顆衛星。