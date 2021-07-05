世界遺產大會將在閩舉行 泉州可能登上世界遺產名錄

大陸教育部副部長田學軍5日在大陸國新辦記者會上指出，第44屆世界遺產大會將於7月16日-31日在福建省福州市舉辦。據了解，本屆大會將審議文化遺產申報項目－「泉州：宋元中國的海洋商貿中心」，中國的世界遺產名錄上有望再添一顆璀璨明珠。

田學軍表示，開幕式後世界遺產大會將轉為線上舉行，這是聯合國教科文組織歷史上首次以在線形式審議世界遺產議題。

田學軍介紹，本屆大會是一次加長版的會議，將審議2020年和2021年兩個年度的世界遺產項目，包括45項《世界遺產名錄》待審項目和258項世界遺產保護狀況報告，相當於往屆大會雙倍工作量，預計《世界遺產名錄》等各項清單將會有重要更新。

同時，本屆大會還將聚焦世界遺產保護面臨的各種挑戰和風險，集思廣益，提出應對未來挑戰，促進實現《保護世界文化和自然遺產公約》戰略目標和世界遺產均衡、可持續發展的新共識和新倡議。

另據大陸國家文物局世界文化遺產司負責人張磊表示，本次中國大陸申報的泉州項目，擁有遺產點22處。通過申遺工作不斷深入，泉州古城保護進入嶄新階段。他說，「對本次大會審議的結果我們持謹慎樂觀態度」。

本次大會期間，各國將舉辦一系列配套活動和周邊會議，包括中國大陸和聯合國教科文組織合作舉辦的世界遺產青年論壇、世界遺產地管理者論壇，以及中方主辦的8場邊會。