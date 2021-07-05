快訊

台東傳2官兵打AZ疫苗後不適 士官長插葉克膜搶命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界遺產大會將在閩舉行 泉州可能登上世界遺產名錄

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
「泉州：宋元中國的海洋商貿中心」有可能登上今年聯合國教科文組織評選的「世界遺產名錄」。（聯合國教科文組織微博照片）
「泉州：宋元中國的海洋商貿中心」有可能登上今年聯合國教科文組織評選的「世界遺產名錄」。（聯合國教科文組織微博照片）

大陸教育部副部長田學軍5日在大陸國新辦記者會上指出，第44屆世界遺產大會將於7月16日-31日在福建省福州市舉辦。據了解，本屆大會將審議文化遺產申報項目－「泉州：宋元中國的海洋商貿中心」，中國的世界遺產名錄上有望再添一顆璀璨明珠。

田學軍表示，開幕式後世界遺產大會將轉為線上舉行，這是聯合國教科文組織歷史上首次以在線形式審議世界遺產議題。

田學軍介紹，本屆大會是一次加長版的會議，將審議2020年和2021年兩個年度的世界遺產項目，包括45項《世界遺產名錄》待審項目和258項世界遺產保護狀況報告，相當於往屆大會雙倍工作量，預計《世界遺產名錄》等各項清單將會有重要更新。

同時，本屆大會還將聚焦世界遺產保護面臨的各種挑戰和風險，集思廣益，提出應對未來挑戰，促進實現《保護世界文化和自然遺產公約》戰略目標和世界遺產均衡、可持續發展的新共識和新倡議。

另據大陸國家文物局世界文化遺產司負責人張磊表示，本次中國大陸申報的泉州項目，擁有遺產點22處。通過申遺工作不斷深入，泉州古城保護進入嶄新階段。他說，「對本次大會審議的結果我們持謹慎樂觀態度」。

本次大會期間，各國將舉辦一系列配套活動和周邊會議，包括中國大陸和聯合國教科文組織合作舉辦的世界遺產青年論壇、世界遺產地管理者論壇，以及中方主辦的8場邊會。

世界遺產 文組

延伸閱讀

百年黨慶大會9時改8時 印好的請柬急「貼8」

黨慶大會天安門7.1「躲」過大雨 2月前就滾動預報

疑諷中共黨慶如恐怖片！ 陸女記者稱「女孩獻祭論」引爭議

10萬氣球可降解、100響禮砲也零污染 黨慶大會很環保

相關新聞

父母持證上崗 浙江推「家長執照」已發放22萬份證書

浙江省教育廳近日指出，杭州市上城區稍早前開創「家長持證上崗」先河，引導家長完成學習，達到一定積分後獲頒予「家長執照」。浙...

世界遺產大會將在閩舉行 泉州可能登上世界遺產名錄

大陸教育部副部長田學軍5日在大陸國新辦記者會上指出，第44屆世界遺產大會將於7月16日-31日在福建省福州市舉辦。據了解...

世界最大天文館將在滬開館 設超高清球幕投影系統

全球建築規模最大的天文館－上海天文館（上海科技館分館）將於7月17日正式開館，並於18日起正式對公眾開放。屆時，全球最先...

被控「沉迷美容」 陸大學女副校長遭「雙開」

據北京市紀委監委消息，日前，經北京市委批准，北京市紀委監委對北方工業大學前黨委常委、副校長沈志莉嚴重違紀違法問題進行了立...

「花千骨」拍攝地…廣西德天景區 出現「黃金瀑布」

廣西地區連日大雨，地處中越邊境的德天景區跨國瀑布水量暴漲，水流速加快，原本清澈的瀑布呈現金黃色，形成了難得一見的「黃金瀑...

港七一刺警案延燒 大陸商家下架維他奶產品

50歲「維他奶」採購員梁健輝在七一銅鑼灣事件中，襲警後自殺離世。維他奶因在內部通告中提到死者「不幸逝世」，公司向其家人致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。