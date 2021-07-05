世界最大天文館將在滬開館 設超高清球幕投影系統

全球建築規模最大的天文館－上海天文館（上海科技館分館）將於7月17日正式開館，並於18日起正式對公眾開放。屆時，全球最先進的8K分辨率，球幕投影系統將搭配鐳射表演等，為觀眾帶來震撼心靈的宇宙電影體驗。

據香港文匯網，該館占地面積約5.86萬平方公尺，建築面積約3.8萬平方公尺，並採用體感互動、數據可視化、AR、VR、生物識別等各類先進的展示手段，鼓勵民眾理解宇宙並思索未來。

據悉，上海天文館主建築以螺旋形態構成「天體運行軌道」，獨具特色的圓洞天窗、球幕影院和倒轉穹頂這三個圓形元素構成「三體」結構，共同詮釋天體運行的基本規律。其中，圓洞天窗位於主建築的入口，當太陽光穿過圓洞，會在地面形成光斑，隨着太陽在天空中移動，光斑也將在地面上緩緩移動，起到類似日晷的作用。

館內，上海天文館徵集了品種稀有的月球隕石、火星隕石、竈神星隕石等，而包括隨州隕石、鄄城隕石、長興隕石等約70件著名隕石也都將在館內展出，使其成為中國陸隕石精品最為集中的展示場所。