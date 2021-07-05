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2歲女童眼睛離奇長3條生猛白色小蟲 醫生建議勤洗手
近日，湖北十堰一名2歲女童的眼睛相當不舒服，她的母親查看時，竟在眼球表面上發現有白色的小蟲在扭動，並抓下了一條白色小蟲，其後女童就醫後，醫生又抓出了兩條小蟲。
女童的母親表示，她看見女兒的眼球上有白色的異物，起初以為是眼屎，但後來發現「眼屎」竟然在瘋狂扭動，嚇得趕快抓了下來，確認是白色的小蟲。
女童母親隨後將女兒帶往醫院，醫生又抓出了兩條小蟲。醫生雖然未解釋小蟲的種類，但表示這種小蟲一般在蒼蠅以及一些寵物的身上也會發現。
女童母親指，其家中沒有養寵物，不知道蟲子是從哪裡來的，但醫生建議，只要多洗手，保持良好衛生習慣，大多都能避免。
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文章授權轉載自《香港01》
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