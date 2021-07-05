挖掘化石拼圖 修復師「復活」恐龍

「化石修復師不僅要修復化石，採集、發掘、裝架都是我們的工作範疇。」30餘年來，祿豐市恐龍化石保護研究中心負責人王濤共參與過40餘具恐龍、上百件零散化石的發掘、修復工作。

中新社報導，祿豐位於雲南中部，1938年，出土中國第一具恐龍化石而蜚聲中外，之後發掘出百餘具恐龍化石，被譽為「恐龍之鄉」。

近日，該地發掘一具保存完整度超70%的恐龍化石，目前該化石進入修復階段。「根據化石尾部、大腿骨等判斷，該恐龍體長約8米，高約3.5米至4米。」王濤說，「復活」這樣一具化石，需要2至3名化石修復師花費1個月的時間。

「父親曾是祿豐縣文化館的文物收集人員，我自小就接觸恐龍化石。」王濤說，化石一般包裹在岩石中，由於所在的岩石層位及硬度不一樣，需用專業工具一點一點清理，遇到頭骨等精細部位，甚至要用上放大鏡、挖針、手術刀。而讓化石「原形畢露」，只是修復的第一步。破碎的化石，要找到原位置用膠粘好。針對缺失的部分，則要計算比例並繪製模型，用石膏復原。

「我曾獨自修復過一條8米長的金山龍化石，白天修理，晚上就在化石旁搭個床守著，跟它一起睡了兩年多。」王濤回憶，「2006年，我帶20多人連發掘帶修復，共整理30餘具恐龍化石。」

王濤說，目前，在祿豐市從事化石修復工作的不超過10人，大部分不是全職。「工作辛苦、收入不高，很多人都堅持不下去。」而這樣一份工作，卻點燃了「95後」青年董啟興的興趣。2021年初，董啟興入職祿豐市恐龍化石保護研究中心。

「化石修復師的工作就像玩立體拼圖遊戲，很有挑戰。當看到化石結構一點點展現在我面前，就覺得努力沒有白費。」他慢慢瞭解到自己職業的全貌，也有了規劃。「想通過互聯網，讓更多人看到我們在做什麼，也想讓更多人對古生物化石產生興趣。」