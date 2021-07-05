中歐班列 上半年突破3千列

據新疆阿拉山口海關最新統計，1月至6月，阿拉山口口岸出入境中歐班列達3033列，貨運量228.07萬噸，同比增長分別為41.07%、56.08%，均創歷史新高。

新華社報導，來自中亞、歐洲穩定增長的回程貨源，為入境中歐班列運量增長提供新動力，主要商品有汽車、木材、精礦類等；在出境班列貨物中，液晶顯示器、筆記本電腦、汽車配件等高貨值貨物也明顯增長。

阿拉山口海關副關長鄭常東表示，海關部門為中歐班列設立專門窗口，24小時隨到隨放，並推廣「數字口岸」系統，持續優化艙單歸併、轉關無紙化作業，壓縮班列在口岸停留時間。大陸鐵路部門正通過優化班列接發、車輛取送、貨物裝卸、聯運交接等作業流程，讓中歐班列換裝作業快起來。

目前，阿拉山口口岸開行班列線路主要為渝新歐、鄭新歐、長安號、蓉新歐等，可到達德國、波蘭、比利時、俄羅斯等13個國家，搭載的貨物品類有200餘種。