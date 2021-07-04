河南婦誕四胞胎取名「繁榮昌盛」 屬第三胎「本以為要放棄」

河南一名產婦日前誕下四胞胎男嬰，四人姓名取「繁榮昌盛」的諧音，引發關注。據《南方都市報》報導，由於這是婦人第三胎生育，幾個月前曾以為不得不放棄生育（按：中國大陸5月31日公布實行「三孩政策」）。由於這家庭經濟條件不好，醫院決定每年向他們捐贈1萬元人民幣（約4萬3000元新台幣），直到四胞胎18歲為止。

四胞胎的父親王先生接受河南電視台訪問時，在鏡頭前又哭又笑，稱「因為有兩個女兒了，想要一個兒子，就結束任務了。（醫院）他們說是四胞胎，都都……都是男孩。」他表示，原本想給孩子取名「國泰民安」，但想到「已經國泰民安了」，於是四個孩子分別叫梓梵、佑榮、文昌、勇晟，最後一個字組在一起諧音「繁榮昌盛」。

四胞胎的父親王先生接受電視台訪問時喜極而泣。圖／取自 網易視頻

王先生說，妻子懷孕4個半月的時候，他們去當地一間醫院做孕檢，結果顯示懷了三胞胎。醫生建議他們去大醫院再做檢查。後來，他又陪著妻子到另一間醫院檢查，發現懷的竟然是四胞胎。

鄲城縣婦幼保健院介紹，這是鄲城縣首例四胞胎。孕婦通過自然受孕誕下四胞胎的概率只有70萬分之一，而四胞胎全是男孩的概率僅有352萬分之一。

院長亢國良表示，四胞胎的爺爺本來是想要為兒媳做流產，因為老人憂心孕婦和新生兒的安全，以及未來的撫養成本。亢國良當時向他表示，這是「福氣、福分」，並表示會盡力保護孕婦和胎兒。最終，家屬選擇生下這四胞胎。

6月29日上午，醫院對這名孕婦進行剖腹產，四名嬰兒在3分鐘內相繼出生，並被立即送往加護病房。該院加護病房主任表示，四胞胎因為是早產且多胎，出生後很快出現了呼吸困難，其中兩嬰還出現過消化道出血，後來有所好轉。

7月3日，四胞胎不再需要呼吸機，其中一名嬰兒仍然有生命危險，需要過四大關，包括呼吸、消化、營養和黃疸問題。院方設了四胞胎搶救小組，由專人負責。孕婦出血不多，情況穩定。

王先生夫婦獲全男四胞胎的消息，引發中國大陸網友熱議。有人送上祝福，也有人不看好，認為「養四個男孩壓力很大」、「以後要準備四套房」、「我家3個都養不起了」。

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文章授權轉載自《香港01》