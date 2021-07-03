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41.9人搶一份工作 陸求職競爭熱度下滑

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

根據智聯招聘發布的最新報告，今年夏季求職競爭熱度下滑，大陸全國平均41.9人競爭一個職位；一線城市競爭熱度下降，西部重點城市人才活躍度提高；全國平均招聘月薪為人民幣9,346元（約新台幣4萬元），連續三季穩定增長；上市公司薪酬水準再度領先，外企薪酬增速最快。

中新經緯報導，這份《2021年夏季中國雇主需求與白領人才供給報告》顯示，在大陸全國38個核心城市中，北京的競爭指數仍然位居第一，但北上廣深四大城市的競爭指數均比去年同期下降，近年來隨著新一線、二線城市的快速發展，人才的目光不止聚焦在一線城市，新一線、二線城市出現越來越強的人才吸引力。

值得注意的是，貴陽、瀋陽、昆明、太原求職熱度反超去年同期。其中，貴陽、昆明等西部地區憑藉區位條件、產業規劃等後發優勢，招才引智潛力也進一步顯性化，求職者簡歷投遞數量分別年增37.6%、44.2%，遠超需求端增幅。

數據顯示，截至第2季，大陸全國38個核心城市平均招聘薪酬為月薪人民幣9,346元，比去年同期的8,715元上漲7.2%。

在城市方面，第2季薪酬最高的依然為北京（1萬2,358元／月）、上海（1萬2,114元／月）、深圳（1萬1,498元／月）。

此外，第2季上市公司招聘薪酬比第1季上漲1.2%，月薪達1萬345元，穩居各類型企業中第一名。外商獨資企業的薪酬比第1季上升3.9%，月薪1萬261元，超越國企的月薪1萬36元。這顯示外商獨資企業與合資企業擴張招聘職缺數量的同時，也在薪酬福利上加碼，以招攬優秀人才。

在職業方面，《報告》顯示，IT管理／項目協調位居第一，平均招聘月薪為2萬4,325元。

求職 北京

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