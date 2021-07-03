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求薦不成 中國航天投資書記痛毆兩院士重傷住院還憂鬱

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
張陶歐打王晉年、吳美蓉的監控畫面截圖。圖／北京青年報
張陶歐打王晉年、吳美蓉的監控畫面截圖。圖／北京青年報

中國航天科技集團旗下中國航天投資黨委書記、董事長張陶，因為求推薦院士不成，怒毆國際宇航科學院王晉年、吳美蓉兩名院士，導致骨折重傷住院。中國新聞周刊報導，打人的張陶事後照常上班，但被打的院士因此憂鬱，經常痛哭洗面。

北京青年報報導，國際宇航科學院院士每年評選一次，想要當選，必須要通過三位已入選院士的推薦提名，再經過主席團評選。而王晉年和吳美蓉均位列主席團成員之中。

今年85歲的吳美蓉，曾擔任航天部計算機與測控聯合公司總經理，中國資源衛星應用中心籌備組籌備組主任，2001年當選國際宇航科學院（IAA）院士。王晉年今年55歲，曾擔任中科院遙感與數字地球研究所副所長、中科遙感科技集團董事長，2016年入選國際宇航科學院（IAA）院士。

中國新聞周刊報導，中國航天投資黨委書記、董事長張陶，因為求兩人推薦院士，6月6日邀請吳美蓉到訪，吳美蓉同時邀請王晉年參加。在航天投資控股會面後，當晚用餐，席間提出希望保薦，但王晉年以第一次見面，希望了解清楚再說。張陶突然發起火，起身歐打王晉年。吳美蓉見狀要求離席，返回到住所乘電梯前，張陶一腳將王晉年、吳美蓉踹翻在地，並對王晉年從電梯中拽出繼續毆打。

事後，依據醫院出具的診斷報告，吳美蓉胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。王晉年多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷，兩人目前仍在住院。中國新聞周刊報導，吳美蓉因為受打擊太大，時常傷心地哭。

據了解，大陸兩大航天企業——航天科技和航天科工集團的人員，想要參選院士，需中國宇航學會通道幫忙推薦，單位個人可以自行找已當選院士幫忙提名。

到底國際宇航科學院院士含金量幾何？報導指，國際宇航科學院（IAA）1960年在瑞典成立，成員來自全世界83個國家，由在航天領域或太空探索科學有傑出表現的人士組成。1996年被聯合國認定為獨立的非政府組織，使命為和平促進航天事業發展；在先進的宇航科學領域開展合作。

中科院一位從事航天科研領域研究的科研工作者透露，其實IAA院士在中國的高等院校、科研院所不大被承認，也沒有像中國科學院院士和中國工程院兩院院士一樣給特別的待遇，只是一種學術上的榮譽頭銜。

張陶歐打王晉年、吳美蓉的監控畫面截圖。圖／北京青年報
張陶歐打王晉年、吳美蓉的監控畫面截圖。圖／北京青年報

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