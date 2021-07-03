確診孕婦裝葉克膜88天 奇蹟生還破武漢病患紀錄

全球新冠肺炎疫情未平息，不少確診病患仍在與死神拔河。中國武漢黃姓孕婦2月時確診新冠肺炎，送醫時雙肺X光已呈現嚴重白色陰影、肺功能盡失，意識也喪失，並引發嚴重敗血症，醫師緊急為她插管，原本生存機率渺茫，但在裝上葉克膜88天後，雖然肚中胎兒已不保，但黃女卻逐漸康復，突破武漢使用葉克膜生還的天數。

根據「騰訊網」報導，黃女2月2日晚間被送往武漢市肺科醫院，由於病症嚴重被送進加護病房，醫師發現她不僅有急性呼吸窘迫綜合症，細菌也已入侵血液，引起敗血症，只能緊急插管住院，未料插管第74天後，黃女的肺部逐漸恢復功能，在5月5日時她成功撤下葉克膜。

由於黃女不斷有反胃的狀況，醫護人員細心為她提供充足營養、並為她進行呼吸、肢體康復訓練，在上月7日她成功撤下呼吸器，醫護人員檢查黃女的肺部狀況後，相當驚訝，因為她的肺部上完全看不出有受創的痕跡，僅有少部分纖維化，但完全不影響肺功能。

可惜的是，黃女插管的過程，未能成功保住肚裡的小孩，而她的丈夫、媽媽不放棄希望，堅持守在病床邊；武漢肺科醫院重症醫學科主任胡明表示，黃女的生命力極強，求生慾強烈，對治療有極大的影響，事後醫護人員也將輔導黃女走出病痛、失去孩子的傷痛。