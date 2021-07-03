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愛熬夜2年輕人診出腸癌 醫生指惡性腫瘤發病呈年輕化趨勢

香港01 / 孫聖然
中國科學院大學附屬腫瘤醫院接診了兩名年輕的腸癌患者，二人均無惡性腫瘤家族史，平時亦無吸煙、飲酒的習慣，但卻擁有熬夜、作息不規律的共同特點。 圖／ingimage
中國科學院大學附屬腫瘤醫院接診了兩名年輕的腸癌患者，二人均無惡性腫瘤家族史，平時亦無吸煙、飲酒的習慣，但卻擁有熬夜、作息不規律的共同特點。 圖／ingimage

近日，中國科學院大學附屬腫瘤醫院（浙江省腫瘤醫院）接診了兩名年輕的腸癌患者，二人均無惡性腫瘤家族史，平時亦無吸煙、飲酒的習慣，但卻擁有熬夜、作息不規律的共同特點。對此，有醫生表示，現時的惡性腫瘤發病年齡呈現出年輕化趨勢，年輕人們要珍惜身體，盡量做到早睡早起、規律飲食。

據《半島晨報》報道，來自浙江杭州的29歲男子小曲，是一名設計師，因今年4月初莫名地出現便血、腹絞痛等症狀赴醫院進行檢查，後被診斷為中晚期結腸癌，並已經出現了淋巴結轉移。4月底，小曲到浙江省腫瘤醫院尋求治療，並在手術後配合中醫藥聯合化療及營養支持，目前，情況比較穩定。

據中西醫結合科主任姚慶華介紹，小曲熬夜的習慣已經持續了五、六年的時間，並且會常在後半夜點外賣。「這就是典型的不良生活習慣影響身體健康的例子，本來熬夜就很傷身體了，再加上夜宵，更加重了腸胃的負擔。」

至於另一名腸癌患者，則是同樣有熬夜習慣的34歲的來先生。他曾出現持續半個月的腹瀉症狀，就醫後被診斷為晚期直腸癌，伴淋巴結轉移。今年2月，來先生的腸癌出現腹腔轉移和盆腔轉移。

姚慶華稱，這兩位病人情況相似，若小曲的情況控制不好再發展下去，就會像來先生一樣。姚慶華呼籲年輕人要好好珍惜身體，不要再不以為意，「早睡早起，規律飲食，定期體檢，這些真的不是多困難的事情，為了身體也一定要盡量做到。」

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文章授權轉載自《香港01》

腫瘤 熬夜 患者

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