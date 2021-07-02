近1公分金屬渣刺入眼眶！ 醫施高深手術穿越「迷宮」取異物

與中國大陸四川省涼山州交界的雲南省永善縣近日發生一宗工業意外，50多歲的工人劉川（化名）敲東西時不慎被一粒飛起的金屬渣射向左眼，該長有0.7公分的金屬渣刺入眼眶深部，留在左眼球後方，劉川因而左眼失明。雖然手術的難度及風險十分高，但為了不留下遺憾，醫生和病人一致同意做手術，最終在內窺鏡幫助下，醫生成功在「迷宮」般的傷口中取出金屬渣，現正期待復明奇蹟。

本月22日凌晨4時許，傷勢嚴重的劉川在先後被送到雲南永善和四川宜賓兩地救治後，最後被緊急送到成都市第一人民醫院眼科，接受一系列檢查。據該院眼科眼眶病亞專業組組長李蓓博士指出，當時劉川左眼向外突起，眼皮完全不能睜開，狀態十分差。她仔細察看後，發現金屬異物是從左眼與鼻樑之間的皮膚刺入，並落在左眼球後方，更伴有視神經視網膜嚴重挫傷，造成直徑逾兩厘米的大血腫。

李蓓和團隊判斷，劉川復明的可能性已微乎其微，異物甚至並不一定需要取出，因取出眼眶深部異物實際上比取出眼眶內小腫瘤還要難，手術也可能造成其他部位的嚴重損傷等。只是取出的話，可在手術期間清理傷道的壞死組織和感染灶，並清除壓迫視神經的大血腫，為復明提供可能性，也大大減低眶內感染的機率。之後，醫生和病人一致同意做手術。

李蓓形容，找這金屬渣就如同在一大堆棉花中找一塊小石子般困難，而4公分多一點的傷口長度​​對於眼部手術而言卻是一段遙遠的距離。不過團隊還是利用內窺鏡，沿著狹窄的傷道慢慢尋找、接近異物，期間更要保證傷口幾乎不出血，以免影響視野，同時也要在避免破壞脂肪、肌肉、血管、神經這些組織的情況下，層層將其分離開。

最終，經過1個多小時的努力，一塊鐵灰色的金屬渣終於被取出。至周二（29日），劉川經已出院並可以睜開左眼，只是目前仍一點光感都沒有。醫生為其開了藥物以幫助視神經視網膜恢復，目前大家都在期待劉川出現復明奇蹟。

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文章授權轉載自《香港01》