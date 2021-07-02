湖南為在湘讀書台生 免費接種疫苗

為有效阻斷新冠疫情，大陸積極推動民眾接種疫苗，台胞也含括在內。湖南省最近為在湖南讀書的台灣學生免費接種疫苗，提供各種便利服務。

來自台灣台南、19歲的蔡宜庭，現為中南大學電腦學院大二學生，5月他接到學校關於接種新冠疫苗的通知後，就報了名。他說：「學校組織各個學院的學生在網上預約，還安排醫生專門來學校為我們接種疫苗，都是免費的，程式也非常簡單，醫護人員非常專業細心。」

蔡宜庭已在長沙完成新冠疫苗接種。他笑著拿出手機，展示他的「湖南省居民健康卡」，上面顯示他已經完成了新冠疫苗第二劑注射。和蔡宜庭同一批在校內接種疫苗的，還有來自台灣桃園的王可馨，現就讀於中南大學商學院。她說：「我們和大陸學生一樣，只需要提供個人證件和健康碼就可以接種了，特別方便。」

中南大學學工部學生事務辦教師秦康介紹，在疫苗接種方面，台灣學生和大陸學生一視同仁，湘雅三醫院的醫護人員專門到校為學生注射疫苗。疫苗接種系統與湖南居民健康卡系統相接通，確保台灣學生使用台胞證和大陸學生使用身分證接種疫苗的程式一致。

不單是中南大學，湖南各大高校都按照同等待遇原則，為在校讀書的台生免費接種疫苗，接種流程清晰流暢。湖南大學外國語學院大一生吳晨右，來自台灣新竹，在學校的安排下，他在校醫院完成了兩針疫苗的接種。

湖南大學附屬醫院院長彭欣輝說，校方本著「願接盡接」的原則，除在外實習和身體條件暫不滿足的台生之外，目前已為所有台灣學生接種疫苗。