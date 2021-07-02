長沙磁浮快線提速 新車時速140公里

長沙磁浮快線1日實現全線提速，既有磁浮列車運營速度由每小時100公里提升至每小時110公里，新增購的1列磁浮列車按140公里時速上線運營，後續增購的3列磁浮列車正在加緊生產，也將按140公里時速投入運營。

中新社報導，這是繼中國大陸磁浮技術實現從實驗室到商業運營後的又一突破性成果，也是世界上首條按140公里時速投入商業運營的中低速磁浮線路。

至此，長沙磁浮快線單程運行時間由原19分40秒進一步縮短，即每小時100公里的磁浮列車單程運行時間為17分鐘，每小時140公里的磁浮列車單程運行時間為16分鐘，行車間隔也由原11分40秒縮短至10分鐘。

2020年下半年起，長沙市軌道交通集團有序開展提速工作。經過128天的籌備，軌道交通集團6月26日組織召開長沙磁浮快線提速工程驗收評審會，認定達到運營條件。

中低速磁浮提速至每小時140公里後，應用市場更加廣泛。中低速磁浮因為其環保、無噪音，能够滿足高架的條件，從而具有建設成本低的優勢。此次提速後，更適合作為主城區與衛星城之間中長距離站間距的軌道交通線路，也更具備了與輪軌制式交通的競爭優勢。

截至目前，長沙磁浮快線已經安全運營1882天，客運服務質量持續優化、科研技術水平穩步提升、行業影響力不斷擴大；接待30多個國家、50餘個城市先後來訪交流。