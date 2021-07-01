快訊

肇事畫面曝光！小黃先撞騎士再撞小貨車 一路衝進衛福部大門

強暴犯「天才老爹」為何無罪逆轉？好萊塢#MeToo反高潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸生技廠宣布 展開新冠變異毒株疫苗研發

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸新冠疫苗生產商之一的深圳康泰生物，將展開新冠變異毒株疫苗研發。（取自康泰生物官網）
大陸新冠疫苗生產商之一的深圳康泰生物，將展開新冠變異毒株疫苗研發。（取自康泰生物官網）

大陸新冠疫苗生產商之一的深圳康泰生物，6月30日與深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院簽訂戰略協議，將展開新冠變異毒株疫苗研發合作。深圳市第三人民醫院院長劉磊表示，這次合作將充分利用彼此的資源和能力，預計最快四個月內就能進入一期臨床研究。

康泰生物自主研發的新冠病毒滅活疫苗，今年5月14日獲大陸官方納入緊急使用。康泰生物目前正在馬來西亞、哥倫比亞、阿根廷、巴基斯坦、菲律賓等國開展這款新冠疫苗的三期臨床試驗，並從多價滅活疫苗、mRNA疫苗兩條技術路線進行新冠變異毒株疫苗研發。

根據世界衛生組織通報，Delta變異株目前已傳播至90多個國家，成為當前全球主流傳播毒株，廣州、深圳日前也先後傳出由Delta變異株所引發的本土疫情。

證券日報指出，深圳市第三人民醫院具有P3實驗室條件，同時擁有深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心，而康泰生物則是深圳疫苗龍頭企業，疫苗生產技術成熟。

康泰生物董事長杜偉民說，「前端和後端的環節缺一不可，而我們都有了，這是一次完美的合作。」

深圳市第三人民醫院院長劉磊表示，深圳市第三人民醫院不僅有作為深圳市新冠定點收治醫院的臨床資源，還有進行病毒研究的平台P3實驗室和分離病毒毒株的科研技術人才。

康泰生物指出，為更好應對當前全球變異毒株威脅，助力深圳這一中國重要對外口岸城市防控輸入性風險，康泰生物的研發工作將不捨晝夜、與時間賽跑。

劉磊稱，這次合作將充分利用雙方資源和能力，預計最快可在四個月內進入一期臨床研究。未來深圳市第三人民醫院還會與康泰生物展開深度合作，進行流感等多種流行病疫苗的研發。

深圳 新冠疫苗 Delta變異株

延伸閱讀

預約疫苗亂象怪中央數量不夠？ 新北：是給建議

副作用比例較流感疫苗高 新冠疫苗4廠牌副作用比較

高市特約施打診所憂疫苗分配量不足 陳其邁：檢討改善

影／台中孕婦今開打莫德納疫苗 醫院診所電話打到爆

相關新聞

大陸生技廠宣布 展開新冠變異毒株疫苗研發

大陸新冠疫苗生產商之一的深圳康泰生物，6月30日與深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院簽訂戰略協議，將...

兩台灣建築師團隊 簽約共建福州社區

福建今年推出100個村莊社區向台灣團隊開放，力促閩台鄉建合作，其中福州市晉安區發布10個社區營造項目，吸引兩個台灣建築師...

正宮停車場捉姦怒打情婦 老公急護她結局大反轉

最近大陸網上瘋傳1段正宮妻子在停車場「捉姦」的片段，片中正宮怒扯丈夫身後女子的頭髮，指責對方是情婦，而男方全程維護女子，又直言如果不是父母出面游說，他早就與妻子離婚。不過，影片引來網民討論後，有指涉事妻子後來私下發文，聲稱已經與丈夫和好，劇情180度大反轉。

全球最長沙漠高速公路「京新高速」通車 北京至新疆跨越6省

交通運輸部6月30日宣布，「京新高速」（北京至新疆烏魯木齊高速公路）515公里長的梧桐大泉至木壘段建成通車，打通了京新高...

3000萬到0例 中國獲世衛認證為無瘧疾國家

世界衛生組織6月30日宣布，經過70年的努力，中國獲得了世衞組織給予的無瘧疾認證，並指對於一個在上世紀40年代每年報告3...

宿舍沒空調 學生半夜熱醒 高校「哀冰」政策解暑

住宿生半夜熱醒、喊校方裝空調怎麼辦?近日河北邯鄲學院發50噸冰塊幫住宿的學生「物理降溫」，引起熱議。學生覺得效果有限，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。