大陸生技廠宣布 展開新冠變異毒株疫苗研發

大陸新冠疫苗生產商之一的深圳康泰生物，6月30日與深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院簽訂戰略協議，將展開新冠變異毒株疫苗研發合作。深圳市第三人民醫院院長劉磊表示，這次合作將充分利用彼此的資源和能力，預計最快四個月內就能進入一期臨床研究。

康泰生物自主研發的新冠病毒滅活疫苗，今年5月14日獲大陸官方納入緊急使用。康泰生物目前正在馬來西亞、哥倫比亞、阿根廷、巴基斯坦、菲律賓等國開展這款新冠疫苗的三期臨床試驗，並從多價滅活疫苗、mRNA疫苗兩條技術路線進行新冠變異毒株疫苗研發。

根據世界衛生組織通報，Delta變異株目前已傳播至90多個國家，成為當前全球主流傳播毒株，廣州、深圳日前也先後傳出由Delta變異株所引發的本土疫情。

證券日報指出，深圳市第三人民醫院具有P3實驗室條件，同時擁有深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心，而康泰生物則是深圳疫苗龍頭企業，疫苗生產技術成熟。

康泰生物董事長杜偉民說，「前端和後端的環節缺一不可，而我們都有了，這是一次完美的合作。」

深圳市第三人民醫院院長劉磊表示，深圳市第三人民醫院不僅有作為深圳市新冠定點收治醫院的臨床資源，還有進行病毒研究的平台P3實驗室和分離病毒毒株的科研技術人才。

康泰生物指出，為更好應對當前全球變異毒株威脅，助力深圳這一中國重要對外口岸城市防控輸入性風險，康泰生物的研發工作將不捨晝夜、與時間賽跑。

劉磊稱，這次合作將充分利用雙方資源和能力，預計最快可在四個月內進入一期臨床研究。未來深圳市第三人民醫院還會與康泰生物展開深度合作，進行流感等多種流行病疫苗的研發。