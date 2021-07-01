快訊

肇事畫面曝光！小黃先撞騎士再撞小貨車 一路衝進衛福部大門

強暴犯「天才老爹」為何無罪逆轉？好萊塢#MeToo反高潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正宮停車場捉姦怒打情婦 老公急護她結局大反轉

香港01 / 撰文／朱利安
內地網上最近瘋傳1段「捉姦」片，據稱是妻子（黑衣）與丈夫的情婦（白衣）當面對質，更動手打人。（微博影片截圖）
內地網上最近瘋傳1段「捉姦」片，據稱是妻子（黑衣）與丈夫的情婦（白衣）當面對質，更動手打人。（微博影片截圖）

最近大陸網上瘋傳1段正宮妻子在停車場「捉姦」的片段，片中正宮怒扯丈夫身後女子的頭髮，指責對方是情婦，而男方全程維護女子，又直言如果不是父母出面游說，他早就與妻子離婚。不過，影片引來網民討論後，有指涉事妻子後來私下發文，聲稱已經與丈夫和好，劇情180度大反轉。

據悉事發於江蘇省無錫市，在網上流傳的片段中，身穿黑色上衣的正宮妻子帶着女性友人到停車場「捉姦」，她一手拉扯着另1名穿着淺色上衣的女子的頭髮，不停哭訴自己與丈夫已結婚6年，育有2名兒子，怒斥該女子做第三者破壞家庭，甚至她自己也有丈夫和女兒，男方則全程護着情婦，勸妻子放手。

兩夫妻後來互揭家事，丈夫先問道「我媽躺在病床上時，你們家幹什麼了？」，妻子隨即反問「我爸死的時候，你在幹什麼？」。過程中，被指是「情婦」的女子一直躲在男子身後，並否認是小三，大叫「妳搞錯人了」，但正宮都沒有鬆手，又指丈夫已承認2人的「姦情」。

片段很快在網上掀起熱議，不少網民狠斥男方拋棄糟糠之妻，「不管挽回不挽回，起碼得出這口惡氣」、「男人出軌護小三就是確實不對」、「惡臭男」、「反正都過不下去了，幹脆讓他身敗名裂」。當大部份人都紛紛勸正宮與「渣男」離婚之際，有網民卻上傳1張聲稱是該名妻子在微信朋友圈的帖文，其中提到要為「在無錫地下停車場視頻事件傳播所造成的不良影響澄清」，更指2人已和好，希望網民不要再就此事造謠，讓不少人大跌眼鏡。

延伸閱讀：

渣男買2枚戒指送女友、小三　美女店員拍片揭真相　結局神展開

台女稱愛當小三　要激情拒感情　愛情觀震驚網民：對象先要有女友

文章授權轉載自《香港01》

停車場 離婚 微信 結婚 出軌

相關新聞

大陸生技廠宣布 展開新冠變異毒株疫苗研發

大陸新冠疫苗生產商之一的深圳康泰生物，6月30日與深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院簽訂戰略協議，將...

兩台灣建築師團隊 簽約共建福州社區

福建今年推出100個村莊社區向台灣團隊開放，力促閩台鄉建合作，其中福州市晉安區發布10個社區營造項目，吸引兩個台灣建築師...

正宮停車場捉姦怒打情婦 老公急護她結局大反轉

最近大陸網上瘋傳1段正宮妻子在停車場「捉姦」的片段，片中正宮怒扯丈夫身後女子的頭髮，指責對方是情婦，而男方全程維護女子，又直言如果不是父母出面游說，他早就與妻子離婚。不過，影片引來網民討論後，有指涉事妻子後來私下發文，聲稱已經與丈夫和好，劇情180度大反轉。

全球最長沙漠高速公路「京新高速」通車 北京至新疆跨越6省

交通運輸部6月30日宣布，「京新高速」（北京至新疆烏魯木齊高速公路）515公里長的梧桐大泉至木壘段建成通車，打通了京新高...

3000萬到0例 中國獲世衛認證為無瘧疾國家

世界衛生組織6月30日宣布，經過70年的努力，中國獲得了世衞組織給予的無瘧疾認證，並指對於一個在上世紀40年代每年報告3...

宿舍沒空調 學生半夜熱醒 高校「哀冰」政策解暑

住宿生半夜熱醒、喊校方裝空調怎麼辦?近日河北邯鄲學院發50噸冰塊幫住宿的學生「物理降溫」，引起熱議。學生覺得效果有限，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。