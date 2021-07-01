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大學生畢業聚餐開懷暢飲 誤吞1物緊急送醫求診

香港01 / 林芷瑩
中國陝西一名大學生於聚餐時暢飲啤酒，卻誤將酒瓶的金屬瓶蓋吞下肚，緊急送醫求診。 示意圖／ingimage
中國陝西一名大學生於聚餐時暢飲啤酒，卻誤將酒瓶的金屬瓶蓋吞下肚，緊急送醫求診。 示意圖／ingimage

近期是中國學校的畢業季，不少畢業生都會參加聚餐，高興時更會飲酒助慶，但一不小心可能會誤吞異物。陝西西安大學生小張，就因為誤吞啤酒瓶的瓶蓋入院，經醫生用鉗取出後已無恙，並於就診當晚出院。

《陝視新聞》報導，小張與同學聚餐時用開瓶器開啤酒瓶，由於他沒注意到金屬蓋仍在瓶口上，瓶蓋隨酒一飲而下，卡在食道上，他於是立即到醫院求診。

酒瓶的瓶蓋為鋸齒狀且相當銳利，誤吞恐劃傷主動脈導致大出血、穿孔的風險。 圖／《陝視新聞》影片截圖
酒瓶的瓶蓋為鋸齒狀且相當銳利，誤吞恐劃傷主動脈導致大出血、穿孔的風險。 圖／《陝視新聞》影片截圖

由於啤酒瓶的金屬蓋的邊緣呈波浪狀且銳利，因此非常容易造成劃傷主動脈導致大出血、穿孔的風險。所幸醫生透過胃鏡用異物鉗及圈套器將瓶蓋取出，並無造成活動性出血和穿孔，小張已於就診當晚出院。

中國西安市第三醫院消化內科醫生王芳提醒，若民眾不小心吞嚥異物，千萬不可透過喝醋、吃菜等錯誤方法嘗試將異物嚥下，應及時到醫院接受治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

大學生 深圳

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