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高價「玻尿酸貓狗糧」宣稱潤滑寵物關節 廠商疑宣傳不實

香港01 / 林芷瑩
中國一間寵物食品廠商推出「玻尿酸寵物糧」，其宣傳功效的依據和定價引起爭議。 示意圖／ingimage
中國一間寵物食品廠商推出「玻尿酸寵物糧」，其宣傳功效的依據和定價引起爭議。 示意圖／ingimage

提到玻尿酸（又稱透明質酸），多數人都會聯想到面膜、化妝品、護膚品等產品，而中國有寵物食品品牌近日就推出了一款「玻尿酸全價寵物糧」，聲稱可幫助寵物潤滑關節、修復傷口，其中「玻尿酸貓糧」更可助貓隻預防生結石。然而，該品牌引起諸多爭議，包括產品宣傳功效的科學依據、售價遠超市場上的多款寵物食品等。

玻尿酸寵物食品功效成爭議

《中國新聞周刊》報導，「玻尿酸全價寵物糧」由海寶詩（HAPAWS）聯合功能糧品牌麻瓜（MUGGLES）出品，其中海寶詩是中國玻尿酸龍頭企業——華熙生物科技有限公司（下稱「華熙生物」）新推出的寵物領域品牌。

華熙生物品牌經銷商宣稱，玻尿酸全價寵物糧（貓糧、狗糧）可幫助寵物深層滋養、預防皮炎、潤滑關節、修復傷口，其中玻尿酸貓糧能維護寵物泌尿系統健康，預防鹼性、酸性結石產生。

根據經銷商提供的資料顯示，該寵物食品系列產品含有45％的高蛋白，每公斤含有1000mg的玻尿酸，以及多種動物蛋白復配，氨基酸均衡餵養，可輔助修復胃黏膜，增強關節潤滑，養護毛髮。

經銷商稱，該品牌是目前國內做的最高端的貓糧和狗糧，「國內肯定是沒有人能突破我們的『玻尿酸+高蛋白』技術」。他表示，貓糧中所含的玻尿酸對腸胃的應激反應有非常好的效果，功效主要包括保護關節、調理腸胃、增加皮膚表面水分，「也就是讓貓的皮毛更加健康」。

售價遠超多款寵物食品

此外，「玻尿酸全價寵物糧」系列產品價格較市場上的寵物食品貴。據介紹，該系列共有6大類產品，每一種年齡階段的貓糧或狗糧包含320克、1.6公斤、6.2公斤等3種規格。其中，玻尿酸貓糧市場售價範圍由52元（人民幣，下同）至518元不等；狗糧則為46元至496元不等。

以貓糧為例，玻尿酸貓糧的售價不僅遠高於市售的皇家貓糧、凱銳思等多款同規格國產全價貓糧，甚至與紐崔斯、愛肯拿等進口貓糧價格不相上下。

廠商宣稱使用「玻尿酸結合高蛋白」技術製作該寵物食品，並具協助寵物潤滑關節等效用。圖擷自微博
廠商宣稱使用「玻尿酸結合高蛋白」技術製作該寵物食品，並具協助寵物潤滑關節等效用。圖擷自微博

成效無充足實驗數據說明

中國農業大學動物科技學院營養系副教授丁麗敏指出，寵物食品管理有明確的法律法規，商家對「玻尿酸全價寵物糧」的宣傳要有科學依據，功效和寵物糧的劑量、使用時間長短都有關係。至於是否有防結石的功效，就要通過實驗數據證明。

有業內人士指出，玻尿酸確實具有使皮膚飽滿、豐盈，加快傷口癒合，潤滑關節等功能。但作為添加劑加入貓糧、狗糧中，玻尿酸是否仍然具有上述功效，以及對寵物是否有危害等仍然是未知，目前沒有充足的實驗數據說明。

廠家恐涉宣傳不實

值得注意的是，經銷商提供的「產品宣導策略簡化版」在宣傳中引用兩項研究，但所用的實驗動物均為犬類，因此研究結果僅限於犬類，且局限於「改善犬類關節狀態」及「提高犬類皮膚含水量」兩方面。

北京市盈科律師事務所高級合夥人王貝貝指出，貓糧廠家有義務對其所介紹內容的真實性，提供足夠的法律依據。若宣傳不屬實或誇大，則該宣傳涉嫌構成虛假宣傳，違反《廣告法》的相關規定；若廠家對該貓糧的功能、質量、成分等內容的宣傳與實際情況不屬實，進而令人誤解，並基於誤解購買了該產品，廠家則涉嫌構成虛假宣傳，違反《廣告法》的相關規定。

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文章授權轉載自《香港01》

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