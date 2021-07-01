五峰山長江大橋 南北公路開通

五峰山長江大橋南北公路接線開通現場會昨在江蘇舉行，標誌著五峰山長江大橋的公路橋全線開通。

中新社報導，五峰山長江大橋是中國大陸第一座公鐵兩用懸索橋，也是世界首座高速鐵路懸索橋。其下層的鐵路橋是連淮揚鎮高鐵跨越長江的關鍵工程，已於2020年12月投運。

五峰山長江大橋南北公路接線工程全長約33公里，概算投資93.58億元人民幣。工程起自京滬高速與滬陝高速交叉的正誼樞紐，接五峰山長江大橋公鐵合建段，跨長江後與鐵路橋分離，止於泰鎮高速與江宜高速交叉的大港樞紐，是江都－宜興高速路跨越長江的過江通道。

江蘇省交通運輸廳廳長陸永泉表示，該工程位於江蘇南北中軸線，北接京滬高速，南連滬寧高速，是長三角高速公路網和江蘇省高速公路網的重要組成部分，也是京津冀和長三角之間南北向最為便捷的過江通道。

通過5G、人工智能、物聯網、車聯網等技術應用，五峰山長江大橋南北公路接線工程擁有高度「智慧」：能够實現車、路、人的信息交互，設有車路協同、霧天行車誘導、橋梁自動消冰除雪、擁堵誘導分流等功能。

長江下游江蘇段建成的過江通道已達16座，但依然供不應求。江蘇還將建成並開建多條過江通道。預計到2025年，江蘇已建、在建過江通道數量將達到30座。