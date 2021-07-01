穿越戈壁 最長京新高速公路通車

中鐵二十二局30日發布消息稱，當日上午，中國鐵建投資集團投資建設、中鐵二十二局集團等擔負施工任務的京新高速梧桐大泉至木壘段建成通車，這條世界穿越沙漠戈壁最長的高速公路、也是中國大陸第二條進出疆高速公路大通道—京新高速（G7）全線貫通。

中新社報導，中鐵二十二局集團四公司京新高速公路項目經理高飛表示，作為目前世界穿越沙漠戈壁里程最長的高速公路，京新高速公路（G7）途經北京、河北、山西、內蒙古、甘肅、新疆等6省區，是連接東北、華北、西北最便捷的通道。

長近515公里的梧桐大泉至木壘段位於天山北麓東段，設計時速120公里每小時，雙向4車道，被稱為京新高速公路的「最後一公里」。該段貫通後，北疆地區車輛出疆可不用再繞行烏魯木齊。同時，它使北京至新疆烏魯木齊的公路行車里程比現有道路縮短1300多公里。

高飛表示，京新高速之所以獲得「鋪展是天路，矗立乃豐碑」的美譽，是因為其穿越茫茫荒漠和戈壁，修建難度極大，是中國大陸繼青藏鐵路後又一具有典型艱苦地域特點的代表性工程。

中鐵二十二局表示，面對風沙天氣頻繁、晝夜溫差大等重重困難，施工項目部攻克了鹽漬土難題，創造了鋪設土工膜等獨特工藝，解決了30.5公里的鹽漬土填築施工難題。另外，據新疆獨特的氣候，合理利用地形，在必要路段設置風吹雪平台，有效減少了線路積雪現象，保障了車輛的行車安全。