四川楊房溝水電站 EPC建設新挑戰

中國大陸首個百萬千瓦級EPC（設計、施工總承包）模式建設的水電項目—位於四川省涼山州木里縣境內的雅礱江楊房溝水電站首台機組30日正式併網發電。

中新社報導，雅礱江是金沙江最大支流，全長1571公里，天然落差3830公尺，是大陸第三大水電基地。

楊房溝水電站位於雅礱江中游，壩高155公尺，電站總裝機容量150萬千瓦，總投資約200億元人民幣。該水電站於2015年7月開工，2020年12月底下閘蓄水。在大陸百萬千瓦級水電項目中，楊房溝水電站率先採用EPC模式建設。

「常規模式下的水電建設是一場接力賽，設計單位跑『上半場』，施工單位跑『下半場』，EPC模式則要求設計施工深度融合『跑全場』。」中國水電七局華東院楊房溝總承包部常務副經理陳雁高說，該水電項目難的不是工程建設本身，而是這種新模式帶來的新挑戰，「總承包部高峰期需要管理近六千人，協調難度大。」

為應對挑戰，楊房溝水電站建設中突出「智能化」，其智能建設平台構建了統一的工程數據中心，並集成智能溫控、智能灌漿、水情測報等智能建設應用，實現大型水電工程EPC項目的設計施工一體化管控，以及電站建設全過程數字化管理。

「以地下廠房建設為例，一般同等規模的水電站地下廠房開挖、支護最快需30個月，而楊房溝水電站運用地質監測預報等工具，通過設計與施工等諸多方面深度協同融合，只用了26個月。」雅礱江流域水電開發有限公司楊房溝建設管理局局長曾新華說。

雅礱江幹流規畫開發22級水電站，裝機容量約3000萬千瓦。楊房溝水電站是雅礱江中游首個投產發電的梯級電站。