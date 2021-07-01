聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港迪士尼 「尋夢奇緣」登場
6月30日中午時分，在香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」前的舞台上，音樂匯演「迪士尼尋夢奇緣」在一眾媒體及數百名觀眾前首演。
中新社報導，這場音樂匯演是「奇妙夢想城堡」第一個專屬的表演，以追尋夢想為主題，全長約20分鐘。匯演共有6幕，包括夢想啟航、乘風高飛等，每一幕均有獨立的故事，因而設置了不同的場景、角色和歌曲。「迪士尼尋夢奇緣」音樂匯演將自6月30日起登場，每天演出4至5場。
欣賞完首演的市民柯小姐表示，早前得知音樂匯演特意趕來觀看，她最喜歡第五幕「奇妙慶典」。
當日，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭亦與一眾迪士尼人物一同現身，他在致詞中表示，樂園能够在15周年慶典及「奇妙夢想城堡」登場後，推出這個音樂匯演，充分體現樂園的精神和毅力。他表示，樂園會成功繼續從疫情的影響中恢復過來，並致力與業界一起重振旅遊業，為這個城市出一分力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言