快訊

彰化防疫旅館火警釀4死 3房客不治、1消防員殉職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港迪士尼 「尋夢奇緣」登場

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
香港迪士尼樂園度假區6月30日推出全新戶外音樂派對。（中新社）
香港迪士尼樂園度假區6月30日推出全新戶外音樂派對。（中新社）

6月30日中午時分，在香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」前的舞台上，音樂匯演「迪士尼尋夢奇緣」在一眾媒體及數百名觀眾前首演。

中新社報導，這場音樂匯演是「奇妙夢想城堡」第一個專屬的表演，以追尋夢想為主題，全長約20分鐘。匯演共有6幕，包括夢想啟航、乘風高飛等，每一幕均有獨立的故事，因而設置了不同的場景、角色和歌曲。「迪士尼尋夢奇緣」音樂匯演將自6月30日起登場，每天演出4至5場。

欣賞完首演的市民柯小姐表示，早前得知音樂匯演特意趕來觀看，她最喜歡第五幕「奇妙慶典」。

當日，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭亦與一眾迪士尼人物一同現身，他在致詞中表示，樂園能够在15周年慶典及「奇妙夢想城堡」登場後，推出這個音樂匯演，充分體現樂園的精神和毅力。他表示，樂園會成功繼續從疫情的影響中恢復過來，並致力與業界一起重振旅遊業，為這個城市出一分力。

香港迪士尼 夢想 疫情

延伸閱讀

盤點迪士尼真人版公主！艾瑪華森、劉亦菲、娜歐蜜誰才是走出童話的人間公主

美妝控必收！POYA寶雅開賣「Disney限定聯名款彩妝」

俄羅斯最美「女DJ」揚名國際 曬美照粉絲暴動：好像電玩人物！

子瑜長大了！公開首次個人音樂作品，全英文甜唱泰勒絲歌曲、性感造型引熱議

相關新聞

穿越戈壁 最長京新高速公路通車

中鐵二十二局30日發布消息稱，當日上午，中國鐵建投資集團投資建設、中鐵二十二局集團等擔負施工任務的京新高速梧桐大泉至木壘...

四川楊房溝水電站 EPC建設新挑戰

中國大陸首個百萬千瓦級EPC（設計、施工總承包）模式建設的水電項目—位於四川省涼山州木里縣境內的雅礱江楊房溝水電站首台機...

歷時三年 西藏最大航站樓完工

歷時3年餘，西藏拉薩貢嘎國際機場T3航站樓30日竣工，這意味著西藏最大航站樓將迎接投運。

五峰山長江大橋 南北公路開通

五峰山長江大橋南北公路接線開通現場會昨在江蘇舉行，標誌著五峰山長江大橋的公路橋全線開通。

香港迪士尼 「尋夢奇緣」登場

6月30日中午時分，在香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」前的舞台上，音樂匯演「迪士尼尋夢奇緣」在一眾媒體及數百名觀眾前首演。

長江、嘉陵江 再現「鴛鴦鍋」

6月30日，在重慶朝天門的長江和嘉陵江交匯處，再現一清一濁的「鴛鴦鍋」自然景觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。