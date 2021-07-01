歷時三年 西藏最大航站樓完工

歷時3年餘，西藏拉薩貢嘎國際機場T3航站樓30日竣工，這意味著西藏最大航站樓將迎接投運。

中新社報導，拉薩貢嘎國際機場T3航站樓內有4座值機島、40個櫃檯以旅客問詢台為中心呈扇形展開。完成值機手續後，旅客可通過問詢台正後方進入安檢口，T3航站樓共設置了22個安檢口。

中建八局拉薩貢嘎國際機場T3航站樓項目副經理楊亞洲表示，T3航站樓建成投用後將配備智慧交通系統、自助值機和託運系統、無紙化通關系統等，只需拿著手機和身分證，便可以快速辦理相關手續。

T3航站樓為兩層半式航站樓，二層為旅客出發層，夾層是到港通道，一層主要包含迎客廳、行李提取廳、行李分揀廳、遠機位候機廳等，整個航站樓通過主樓連接兩條自由式布局指廊。

T3航站樓整體設計結合西藏的地域文化和民族特色，屋面設計是一朵蓮花，面積達5.84萬平方公尺，還配有3條藏式金頂型採光頂。

T3航站樓的建造，採用大面積的玻璃幕牆，約12000平方公尺。航站樓公共區域部分，無論是值機大廳還是指廊，均採用玻璃幕牆。項目設計將屋面採光天窗與玻璃幕牆相結合，並安裝智能照明控制系統，可根據陽光的變化，自動調節室內燈光亮度，充分利用日光資源實現節能目標。

拉薩貢嘎國際機場本次改擴建工程按照滿足目標年2025年旅客吞吐量900萬人次、飛機起降量5.85萬架次、貨郵吞吐量8萬噸規畫設計，新建航站樓面積8.8萬平方公尺，包括21個機位的站坪。