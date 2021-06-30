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廣深將建第二條高鐵新通道 可望半小時串連兩市機場

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣深第二高鐵新通道目前已列入國家有關規劃，圖為高鐵列車在廣州南站。（香港文匯網）
廣深第二高鐵新通道目前已列入國家有關規劃，圖為高鐵列車在廣州南站。（香港文匯網）

廣州至深圳將興建第二條高鐵新通道，30日廣東省發改委官網發布《關於廣東省十三屆人大四次會議第1264號代表建議答覆的函》，廣深第二高鐵新通道目前已列入大陸國家有關規劃。據初步規劃，廣深第二高鐵新通道可望串連白雲機場與深圳機場，最快可半小時乃至20分鐘左右實現互達。

據香港文匯網，目前廣州、深圳之間現有廣深鐵路、廣深港高鐵和穗莞深城際3條承擔城際功能並已開通運營的軌道交通。其中，廣深鐵路廣州東站至深圳站最快旅行時間68分鐘，廣深港高鐵廣州南站至深圳北站最快旅行時間29分鐘，穗莞深城際廣州東站至深圳機場站最快旅行時間70分鐘。

廣東省發改委表示，省人大代表建議提出的要規劃建設聯繫廣州、深圳中心城區的高速城際軌道交通，對滿足廣州、深圳之間高頻次商務出行需求具有積極意義。目前，廣州至深圳第二高鐵新通道已列入大陸國家有關規劃，省發改委將組織沿線市、有關單位開展項目前期研究工作，對項目功能定位、線站位方案、設計時速、運輸組織等方面進行專題研究，努力為廣州、深圳中心城區之間提供高質量的軌道交通服務。

廣州市發改委副主任周青峰在日前動工的白雲機場T3樞紐軌道交通預留工程上表示，在此次白雲機場T3航站樓規劃建設中，將銜接引入廣深高鐵新通道等一批軌道項目，有力提升白雲機場集疏運水準及輻射帶動作用，為旅客出行提供更加高效、綠色、便捷、舒適的出行服務。

初步規劃連接廣深科創走廊。據悉，為應對廣深中心城區之間日益增長的高速直達鐵路出行需求，規劃新增廣深第二高鐵通道。據初步規劃，該新通道擬串連白雲機場與深圳機場，可望連接廣州知識城、東莞中心區、深圳南山前海地區等科技創新走廊上的核心節點，並擬南延聯繫香港東大嶼新中心。而設計時速方面，可望超越現有的廣深港高鐵的時速，未來廣深兩大機場之間可望30分鐘乃至20分鐘左右實現互達。

深圳 機場 高鐵

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