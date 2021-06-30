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深圳多名兒童因養寵物患頭癬 6歲女童玩貓竟「一周變禿頭」

香港01 / 朱加樟
兒童因頭皮缺乏抗真菌成分「角鯊烯」，和帶有真菌的動物相處時容易受到感染，引起頭癬、膿癬等症狀。 示意圖／ingimage
兒童因頭皮缺乏抗真菌成分「角鯊烯」，和帶有真菌的動物相處時容易受到感染，引起頭癬、膿癬等症狀。 示意圖／ingimage

近一個月，中國大陸深圳市兒童醫院皮膚科已確診了5名患有頭癬的兒童，其中2名兒童還長出了膿包，流出膿液。醫生分析這些兒童都是因為接觸患病寵物引起真菌感染，導致出現頭癬，甚至進展為膿癬。

深圳新聞網報導指出，6歲的倩倩（化名）很愛小動物。今年5月初，媽媽從寵物店買了一隻貓帶回家養。倩倩非常喜歡這隻貓，她一有空就和貓玩耍，就連睡覺都要抱著牠入睡。一個星期後，倩倩的頭頂中心部位開始掉頭髮。媽媽帶著她來到深圳市兒童醫院皮膚科就診。

經過檢查，醫生發現倩倩的頭髮被真菌感染了，這與接觸寵物有關。經過一個月的治療，倩倩的頭癬已經得到控制，禿髮的部位開始長出新髮。

2歲的小靜（化名）的情況則嚴重許多。小靜的家庭養貓一個多月後，她開始脫髮，局部頭皮還出現了紅腫、膿包。漸漸地，她頭皮上的膿包加重，滲出來的膿液經常浸濕了頭髮。周圍殘存的頭髮則黏在一起，輕輕一拉就會脫落。經過醫生檢查，她患有膿癬，且症狀較嚴重，「可能部分毛囊已經被破壞了。就算治癒，部分頭皮也可能發生永久性脫髮」。

深圳市兒童醫院皮膚科主任李萍指出，動物身上容易攜帶真菌，而小朋友因頭皮缺乏抗真菌成分「角鯊烯」而更容易受到感染。當真菌侵犯毛囊時就會引起頭癬，嚴重時可導致膿癬，就有遺留疤痕及永久禿髮的風險。

李萍提醒家長，如果孩子的頭皮莫名出現了脫髮斑，表面脫屑、毛髮稀疏或斷落，就可能患有頭癬。而因頭癬是毛囊深部的感染，外用藥很難起效，需在醫生指導下口服抗真菌藥物。膿癬視病情還會短期使用口服激素治療，以防止毛囊被破壞而導致疤痕。

近一個月，深圳市兒童醫院皮膚科已接診了5名患有頭癬的兒童。圖／擷自深圳新聞網
近一個月，深圳市兒童醫院皮膚科已接診了5名患有頭癬的兒童。圖／擷自深圳新聞網

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文章授權轉載自《香港01》

深圳 皮膚科 寵物

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