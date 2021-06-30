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穿短裙跳廣場舞竟遭暴打、扯頭髮 受害人：我不認識她

香港01 / 凱薩琳
大陸河北一名女性身穿露肩短裙跳廣場舞，竟被一旁的婦人無故追打。 圖／網路影片截圖
大陸河北一名女性身穿露肩短裙跳廣場舞，竟被一旁的婦人無故追打。 圖／網路影片截圖

中國人都愛跳廣場舞，特別深受中老年人的歡迎。近日河北省張家口一體育館外卻意外出現一宗「肢體衝突」事件，1名穿著露肩短裙的年輕女網紅在跳廣場舞時，突然被1名身材健碩的大媽謾罵追打，大媽高呼想揍她一頓，隨即出拳、飛踢，更粗暴地狂扯網紅的頭髮，把個子嬌小的網紅打得走路跌跌撞撞，隨後逃之夭夭。網紅事後表示根本不認識大媽，並已報警處理，但對於無辜被打感到很無奈。

綜合大陸媒體報導，事件發生於本月22日，當日河北省張家口孔家莊體育場外一如往常有很多人在跳廣場舞，其中1名叫「梅梅」的網紅在現場直播跳舞。因為天氣炎熱及直播的需要，梅梅當日穿了白色露肩短裙，打扮清涼，火辣的舞姿吸引不少人圍觀。

此時1名穿橙色上衣的大媽突然走向梅梅，影片中可見她身型健碩，當時她氣沖沖地找梅梅，出手不斷拉扯梅梅，梅梅奮力掙扎嘗試甩開大媽的手但不成功，隨後大媽忍不住將武力升級，突然施展一記「穿心腿」，梅梅不甘示弱，回敬大媽一腳，大媽順勢抓緊梅梅的腳不放手，2人開始扭成一團，大媽繼續拉扯梅梅的頭髮，把梅梅打至倒地。當時不少人圍觀「觀戰」，但直到梅梅大喊求助，希望旁人幫忙報警，大媽聽到有人說報警後才停手，然後趁亂逃走。

梅梅事後接受訪問時透露自己不認識大媽，「我天天去跳廣場舞，我走著走著她過來就罵我，罵我我沒再理她。她說她想揍我一頓，上來就開始打我了，我跟她不認識呀」。

事件曝光後，網友隨即議論紛紛。有網友笑說也許大媽不滿被搶風頭，「年紀輕輕的跳什麼廣場舞，你看那些大爺們都不看我們光看你了」、「可能是看不慣年輕人穿那麼露吧」、「搶舞伴吧」，不過也有人認為大媽不會無緣無故動手，估計或許和金錢瓜葛有關，「以為跳廣場舞可以免費嗎？要給錢的」。

打人片段在網上瘋傳，數日後有知情人士在網上爆料，聲稱事件源於大媽不滿梅梅穿得清涼在廣場內跳舞，令大媽的老伴在旁看得兩眼發光，大媽因而醋意大發，怒不可遏下走上前痛打梅梅一頓。

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文章授權轉載自《香港01》

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