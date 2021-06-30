用妻生日中頭彩1.39億分老婆432萬 遭網酸：鐵公雞

中國一名張姓男子超級幸運，在連3年都簽同一號碼的情況下，本(6)月15日僅花費人民幣20元(約新台幣86元)，一次買了兩注《中國福利彩票》雙色球，當晚開獎獨得5注頭彩，一夕之間高達人民幣3218萬元(約台幣1.39億)的彩金，成功實現致富夢。

但男子向《新浪網》表明，自己3年來一直以老婆的生日為靈感來買彩券。表示其中中獎的藍球號，用的就是老婆的生日。事號他向外界表示，回家會立刻給老婆一百萬元人民幣(約新台幣432萬)，此話一出，引來網友紛紛跳出為該名中獎者的老婆抱不平，認為用的是她的生日，卻分不到十分之一，這名男子還真小氣。

該名男子家住四川重慶，表示自己花了十年在買彩票，就是希望哪天真能一夕之間變超級富翁，他一直用老婆的生日號碼當做彩券靈感，彩票中的「藍球號」便一直是妻子的生日。張男除了承諾給老婆百萬人民幣外，也答應要一口氣還完房貸，並為兒子聘請一位好家教。

張妻對彩金分配的安排並無意見，有網友認為，張男真是娶到好老婆，「給再多都不為過，這是他一輩享受不了的福氣」。