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男子狂吃荔枝 突然「眼前一白」險致雙目失明

香港01 / 曹家駿
中國大陸兩名男子因進食過多荔枝，險致雙目失明。有醫生表示，由於荔枝含大量糖分，吃太多會令血糖升高，造成眼部病變。圖片來源／ingimage
中國大陸兩名男子因進食過多荔枝，險致雙目失明。有醫生表示，由於荔枝含大量糖分，吃太多會令血糖升高，造成眼部病變。圖片來源／ingimage

炎炎夏日正是荔枝當季時節，不少人都會買回家品嚐，荔枝雖味美，但切忌吃太多。根據陸媒報導，日前廣東中山就有兩名男子因進食過多荔枝，險致雙目失明。有醫生表示，由於荔枝含大量糖分，吃太多會令血糖升高，造成眼部病變。

據陸媒報導，兩名眼部病變男子分別姓吳(46歲)及姓廖，前者本身患有白內障，但病情並不嚴重，但因吃過量荔枝致血糖突升，令眼內防水的無機鹽成分降低，水分倒流晶狀體內導致病情加重，所以出現「眼前一片白」、什麼也看不見的情況。

而姓廖男子則患有糖尿病，因短時間內血糖升高，令眼部周圍神經病變，出現眼皮抬不起來的症狀。幸好兩名男子及時就醫，才避免釀成悲劇。

有醫生提醒，荔枝果糖含量高達20%，不建議兒童空腹吃或吃太多，有糖尿病等慢性病患者，如一天最多只能吃3至5顆，一般成人則一天可吃300克左右。

延伸閱讀：

患糖尿病卻買逾斤荔枝大快朵頤　惠州女糖代謝紊亂需就醫

空腹吃大量荔枝可致命　兒童更易中招　注意4點防止患「荔枝病」

文章授權轉載自《香港01》

糖尿病 失明 慢性病 白內障

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